В России стартовал фестиваль социальной рекламы «LIME»

Приём работ проводится в семи традиционных номинациях: видео, радио, печать, digital, event, коммерческие проекты и Street-Art (требуется создание граффити на заданную тему на глазах у зрителей и жюри). В 2018 году также добавилась новая номинация: социальные проекты бизнес-компаний. В ней смогут принять участие как компании, так и студенты, которые ещё не успели воплотить идеи в жизнь.

Стоит отметить, что каждый проект затрагивает острые социальные проблемы, в том числе волонтёрство, инклюзия, толерантность, сохранение культурного наследия и другие.

Все участники будут разделены на три категории: Best Practice (профессионалы), I have a dream (студенты) и Green Light (школьники). В то же время реализованные проекты и идеи также рассматриваются отдельно.

Представить свои работы можно до 15 мая. Фестиваль завершится церемонией награждения победителей, во время которой также состоятся мастер-классы и лекции. Подробную информацию можно получить на официальном сайте.