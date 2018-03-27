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В России стартовал фестиваль социальной рекламы «LIME»
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В России стартовал фестиваль социальной рекламы «LIME» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Приём работ проводится в семи традиционных номинациях: видео, радио, печать, digital, event, коммерческие проекты и Street-Art (требуется создание граффити на заданную тему на глазах у зрителей и жюри). В 2018 году также добавилась новая номинация: социальные проекты бизнес-компаний. В ней смогут принять участие как компании, так и студенты, которые ещё не успели воплотить идеи в жизнь.
Стоит отметить, что каждый проект затрагивает острые социальные проблемы, в том числе волонтёрство, инклюзия, толерантность, сохранение культурного наследия и другие.
Все участники будут разделены на три категории: Best Practice (профессионалы), I have a dream (студенты) и Green Light (школьники). В то же время реализованные проекты и идеи также рассматриваются отдельно.
Представить свои работы можно до 15 мая. Фестиваль завершится церемонией награждения победителей, во время которой также состоятся мастер-классы и лекции. Подробную информацию можно получить на официальном сайте.
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