«Сердце разрывается от осознания». Люди спорта о трагедии в Кемерово

Сборная России по футболу почтила память погибших, возложив цветы к мемориалу на Дворцовой площади.

Болельщики на матче сборных в Санкт-Петербурге выразили свои эмоции в строгих баннерах.

«Совет, приказ, просьба нашим детям. Я не президент, не МЧС , не бизнесмен, не строитель… Я могу сделать только то, что могу… Я могу помочь тем, кто рядом, моим студентам и тем, кто мне верит. Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом. Слишком много эмоций. Было бы хорошо сегодня без комментариев. Переживаю за вас, Сибирь, за вас Кемерово

Олег Тактаров. PS. Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры… Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими», — написал в своем Instagram известный спортсмен и актер, президент Федерации ММА России

РФС выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в Кемерове».

Yesterday, a blaze inside a shopping centre in Kemerovo took the lives of 53 people. A number of others are still missing. The Russian Ice Hockey Federation extends its deepest condolences to the victims' family and friends. pic.twitter.com/75kg6datPa

28 марта объявлено в России днём траура. В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 г. в городе Кемерово Кемеровской области , имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. pic.twitter.com/Cc4saCPRQe

Посол чемпионата мира в России Виктория Лопырева отреагировала на трагедию.

«Не могу прийти в себя от этой чудовищной трагедии! Много критики, и я уверена, что это послужит уроком для всех нас, для нашего общества в целом, но сейчас нужно что-то делать, а не просто проклинать тех, кто уже проклят! Помочь тем, кто выжил!

P. s. Хотелось бы, чтобы все места массовых развлечений в России, кинотеатры, торговые центры и прочее были тщательно проверены, а сотрудники бы ответственно относились к своим обязанностям и не покидали рабочие места», — написала Лопырева в своем Instagram.

26 Мар 2018 в 3:01 PDT В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. Торжественная церемония открытия 28 марта была отменена из-за траура по погибшим в Кемерово.

«С 27 марта во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим, из-за которого отменяются все культурно-развлекательные мероприятия. В связи с этим в Югре было принято решение об отмене торжественной церемонии открытия чемпионата России по биатлону, запланированной на 28 марта, в 19:00. При этом гонки чемпионата состоятся согласно расписанию».

Сегодня утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты всё остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове. Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!

25 Мар 2018 в 9:26 PDT Евгений Плющенко

Шок!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.. Держитесь, Кемерово, мы с Вами!

26 Мар 2018 в 2:20 PDT Чемпион мира по ММА в тяжелом весе Анатолий Малыхин резко раскритиковал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Меня разрывает и молчать уже невозможно!я понимаю, что сейчас не самое подходяещее время это выносить, но если не сейчас то когда? Это Видео Лишь доказательство того, что вам Аман Гумирович при всех ваших заслугах уже давно пора было уйти по собственному желанию!Это полностью ваша вина произошедшего, а не малого и среднего бизнеса, как вы сказали в полной версии брифинга!Вы Руководитель и это ваша прямая обязанность проверять и контролировать гос.надзорные органы, которые могли заранее выявить нарушения! Как вам хватает совести говорить успокойтесь?Как вам хватает совести говорить были Причины?так назовите эти самые Причины!Почему вы не приехали в 7 школу где до сих пор находится волонтерская, место где собираются все пострадавшие, родственники.. ?Почему то наш новый мэр, единственный наверное сейчас достойный человек в вашей «команде», приехал в спортивном костюме лишь бы быстрее оказаться на месте трагедии!зато на Брифинг вы приехали и галстук с Рубашкой успели одеть!У Лужкова тоже были причины — Пчелы! А если бы не было этой самой девочки родственницы вы бы не пропустили это через себя? Вам пора!и точка! Извинитесь за эту трагедию!не своим 1 миллионом рублей, а обычным человеческим словом и сочувствием! Извинитесь за то как разворовали, уничтожили и превратили в полнейший бардак нашу прекрасную область с ЗОЛОТЫМИ ЛЮДЬМИ за последние 4 года! Извинитесь и уйдите! Кемеровчане, Кузбассовцы, Сибиряки!Я умоляю вас не молчать и не бояться! #Тулееввампора #кемерово #042 #зимняявишня #зимняявишнякемерово #25.03.2018 #кузбасс #скорбим #кемеровомыстобой #тцзимняявишня #тулеевавотставку

25 Мар 2018 в 11:53 PDT Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин назвал халатностью случившееся в Кемерово.

Страшная трагедия в Кемерово, которая потрясла нас всех. Правда не должна быть скрыта от нас. Виновные должны быть наказаны! Надеюсь больше в нашей стране не будет допустима такая халатность по отношению к безопасности и жизни. Но пострадавшим это уже не поможет…

26 Мар 2018 в 10:26 PDT СКА начал тренировку с минуты молчания и провел занятие в траурных повязках.

28 марта — день национального траура в России. СКА вместе со всей страной скорбит по погибшим в кемеровской трагедии. Сегодняшнюю тренировку команда начала с минуты молчания и провела занятие в траурных повязках. pic.twitter.com/7rUhEdtYIg

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявила, что первый тайм матча с «Тосно» пройдет в тишине.

Мы все скорбим о погибших в результате пожара в Кемерово и выражаем соболезнования родным и близким. На матче #Спартак — Тосно не будет красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки, первый тайм пройдет в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к акции pic.twitter.com/a5qnEjhzWY

Иностранный спортсмены также не остались в стороне. Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил свои соболезнования.

Разделяю боль и отчаяние близких и родственников погибших и раненых в Кемерово. Мои искренние соболезнования родителям и близким. Мои младшие братья с сестрой, — самое дорогое, что есть в жизни. В это трудное для России время, мы с вами…

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис выразил надежду, что такое больше не повторится.

«Хочу сказать несколько слов об ужасной трагедии, случившейся вчера. Мы, наши дети, каждый день посещаем такие современные торговые центры — а тот, в котором случился пожар, если не ошибаюсь, открыт в 2013-м. У нас есть надежда на то, что люди, открывающие эти центры, действуют по всем нормам безопасности, мы доверяем им. Надеюсь, подобное больше не повторится. Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших».

«Хотелось выразить слова соболезнования всем пострадавшим, погибшим в трагедии в Кемерово. Действительно, это большая утрата», — сказал Сорокина.

«Хотел бы начать с искренних соболезнований. Мы всей душой с теми, кто пострадал в этой трагедии в Кемерове», — добавил Смит.

«ЦСКА» и «Спартак» скорбит вместе со всей Россией.

ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии, произошедшей в одном из торговых центров Кемерово.

В воскресенье в городе Кемерово произошла страшная трагедия. При пожаре в торговом центре погибли десятки людей, многие из которых — дети. Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем вашу боль… pic.twitter.com/qn37A1asfR

