Интересный факт: ЧТЗовский трактор вырабатывал электричество для подземного города керченских партизан

В мае 1942 года части Красной армии, защищавшие Крым , с тяжелыми боями отступали. Большая часть войск Крымского фронта ушла на Тамань, что позволило фашистам уже во второй раз занять Керчь . Около 13 тысяч бойцов, которые прикрывали отступление, укрылись в Аджимушкайских каменоломнях, где столетиями добывали камень-ракушечник. Там же, в сырых штольнях, обосновались и некоторые мирные жители, сумевшие бежать из оккупированной Керчи. Эти люди устроили в пещерах настоящий подземный город, который держался непокоренным почти шесть месяцев, а помогал выжить героям наш челябинский трактор С-60 «Сталинец».

По данным историков, поначалу немцы понятия не имели, где именно укрылись партизаны (среди них были гражданские, курсанты военных училищ, остатки 83-й бригады морской пехоты и 95-го погранотряда) хотя те регулярно совершали дерзкие вылазки и серьезно «трепали» врага. Режим партизанской секретности позволил в короткое время веревезти из города в каменоломни (Малые и Великие) провизию, боеприпасы и топливо для двух тракторов. Один из них — десятитонный «Сталинец», выпущенный на ЧТЗ — с недавних пор стоит в качестве памятника неподалеку от входа в Аджимушкайские каменоломни.

Вместе со стальным напарником он играл роль генератора, который вырабатывал электричество для освещения катакомб. Горючее экономили, и «Сталинца» запускали в крайних случаях, когда, например, нужно было сделать операцию раненому солдату. Здесь стоит отметить, что в расположении подземного гарнизона имелась не только операционная, но и штаб, склады, колодцы, коммуникации и специальные приспособления для сбора воды-конденсата. Общая протяженность каменных лабиринтов составляла более 20 километров, а глубина в некоторых местах достигала 30 метров — это высота десятиэтажного дома.

Операционный стол в каменоломнях

Выползая из своего укрытия, партизаны то и дело устраивали диверсии в тылу врага: взрывали заставы, убивали офицеров, даже топили вражеские корабли. Когда их подземный город все-таки обнаружили, то немцы не спешили спускаться в штольни: за каждым углом фашиста ждала верная гибель. Они просто огородили всё колючей проволокой и расставили по периметру пулеметные точки. Впрочем, даже это не останавливало красноармейцев, и атаки на противника из-под земли продолжались на протяжении почти полугода. Впрочем, с каждым днем это делать было все сложнее и сложнее: несмотря на мужество партизан, силы быстро кончались. Трактора, дававшие электричество, больше не заводились — не было горючего. Однако наиболее серьезные проблемы возникли с водой: немцы отравили и засыпали колодцы, и чтобы набрать воды героям приходилось с огнем пробиваться к колодцам на поверхности: «Ведро воды — ведро крови», — говорили солдаты подземного гарнизона.

Вскоре провизия и вода закончились окончательно, люди погибали от ран, болезней и истощения: из 13 тысяч человек за 170 дней в живых осталось всего 48. По одной из версий, население подземного города «выкуривали» отравляющими газами, хотя многие считают это легендой. Во всяком случае, советская сторона не предъявляла официальных претензий на счет использования химического оружия немцами. По итогам блокады обессиленных, изможденных бойцов, оставшихся в живых, фашисты взяли в плен, а входы в катакомбы взорвали.

Вход в штольни

Историки считают, что подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен с чисто военной точки зрения не принес Советской армии победы, однако он сковал продвижение Вермахта и ослабил запланированный мощный наступательный порыв немцев. Кроме того, героическая оборона каменоломен укрепила дух бойцов Красной Армии и, соответственно, подорвала дух немецкой: те как огня боялись выползающих из подземелья русских, которые проявляли удивительную стойкость и мужество. Район Аджимушкайских каменоломен освободила 56-я армия в конце 1943 года.

Отметим, что тот самый челябинский «Сталинец» достали на поверхность относительно недавно — в 2016 году. В операции по его подъему задействовали армию и спасателей, потом трактор усилиями Керченского историко-культурного музея-заповедника реставрировали и, наконец, в мае 2017 года, к 75-летию Обороны Аджимушкая, его тожественно презентовали в качестве памятника. Боевой товарищ нашего С-60 остался навечно в штольнях: состояние машины таково, что его попросту не получится поднять на поверхность.

Трактор, оставшийся в катакомбах

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