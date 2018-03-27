В Оренбурге обсудили проблемы приюта для животных

Администрация Оренбурга провела встречу с волонтерами, на которой обсуждалось развитие городского приюта для животных. Как сообщает пресс-служба администрации, договор на аренду участка и здания будет продлен.

На встречу с заместителем главы города Сергеем Николаевым были приглашены волонтеры приюта «Зоозабота», главная повестка дня — безопасность нахождения животных в приюте.

Сегодня в приюте содержится 110 собак и 50 кошек, паспортизация оформлена на 100%. Животные, которым больше года, стерилизованы. Как отметили волонтеры, вакцинация от вирусных инфекций проводится своевременно.

На совещании также подняли вопрос по созданию открытой электронной базы данных животных, содержащихся в приюте. Для того, чтобы желающие смогли взять животное из приюта, на портале городской администрации создадут специальный подраздел.

Не обошли стороной и проблему карантина.

— На сегодняшний день мы готовы к созданию зоны карантина. Мы настроены на капитальное строительство вольеров, спонсоры готовы оказать нам помощь. Приступить к строительству мы планируем, как только наступят благоприятные для этого погодные условия, — подчеркнула представительница волонтерского движения.

Отметим, неравнодушные оренбуржцы озаботились массовым отстрелом собак, который произошел в Оренбурге. Создана петиция, чтобы привлечь внимание к проблеме. Оренбуржцы предлагают подписать петицию, а также записать ролик с хештегом #оренбургпротивотстрела.