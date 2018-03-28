Кто травит в Оренбурге бездомных животных?

27 марта в Оренбурге представители администрации города встретились с руководителями приюта для бездомных животных «Я-живой!». Чиновники и зооволонтеры обсудили не только дела в приюте, но и ситуацию с отравлениями уличных животных.

Сейчас в приюте содержатся 110 собак и 50 кошек. Представители АНО «Зоозабота» рассказали, что паспортизация животных оформлена на 100%, проводится стерилизация и вакцинация кошек и собак, решается вопрос об организации карантинной зоны. В планах на ближайшее время строительство новых вольеров для размещения еще большего количества бездомных животных. Администрация областного центра приняла решение о продлении договора на аренду земли. Также на площадке официального городского интернет-портала будет создан подраздел с анкетами приютовских подопечных, чтобы оренбуржцы могли выбирать домашних питомцев. Волонтеры попросили чиновником помочь с пропагандой гуманного отношения к животным и ответственного их содержанию.

Вторая часть совещания касалась участившихся на прошлой неделе сообщениям об отравлении бездомных животных. По мнению волонтеров, спровоцировать травлю собак могла публикация одного из телеканалов списка мест обитания стай. Оренбуржцы в соцсетях делятся история о том, как неагрессивные животные погибали в муках. Зоозащитники отправили одно из тел погибшей собаки на экспертизу, чтобы выяснить точные причины смерти. Они предполагают, что в Оренбурге могли активизироваться догхантеры.

Свое беспокойство ситуацией высказал и первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев

«Мы работаем в рамках правового поля. Приоритетным для нас является безопасность горожан, но и поступать так с бездомными животными нельзя. Я обращаюсь к оренбуржцам, если вы заметили на улицах города свору собак, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 005. Эта информация не находится в свободном доступе и аккумулируется для специализированных служб, которые занимаются этим вопросом, Владельцам следует помнить о домашних питомцах и более ответственно относиться к ним!»

Сергей Николаев рассказал, что согласно муниципальному контракту, спецслужба по заявкам граждан проверяет места скопления собак, усыпляет их и отвозит ветеринарам, которые после осмотра животных принимают решение умертвлять их или нет. Если собаки неопасны, их возвращают в естественную среду. Все это делается гуманными способами. Однако зоозащитники отмечают, что на свободу «выходят» немногие из отловленных животных.

Пока остается открытым вопрос о том, кто же причастен к гибели животных: догхантеры, местные жители, или халатность допустили сотрудники службы отлова?

Подробнее о ситуации с отравлением животных читайте на сайте «АиФ Оренбург» в ближайшее время.

Справка

Догхантеры — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак.