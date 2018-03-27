Строительный городок на Новой Башиловке уберут до конца мая

Строительно-бытовой городок, расположенный на Новой Башиловке недалеко от района Аэропорт, будет демонтирован до 30 мая. Также будет восстановлено благоустройство территории у дома 14 по этой улице. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов на портале «Наш город» в ответ на обращение местного жителя.

«В ходе обследования контролирующим органом указанной территории установлено следующее: данная территория является участком объекта по ремонту жилого дома. Ордер № 17090453 со сроком действия до 30.05.2018. Благоустройство будет восстановлено в срок действия ордера», — пояснил Семенов.