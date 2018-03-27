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Строительный городок на Новой Башиловке уберут до конца мая
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Строительный городок на Новой Башиловке уберут до конца мая 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Строительно-бытовой городок, расположенный на Новой Башиловке недалеко от района Аэропорт, будет демонтирован до 30 мая. Также будет восстановлено благоустройство территории у дома 14 по этой улице. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов на портале «Наш город» в ответ на обращение местного жителя.
«В ходе обследования контролирующим органом указанной территории установлено следующее: данная территория является участком объекта по ремонту жилого дома. Ордер № 17090453 со сроком действия до 30.05.2018. Благоустройство будет восстановлено в срок действия ордера», — пояснил Семенов.
Напомним, что оставить свое сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы после несложной процедуры регистрации. (мю)
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