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В ТЦ «Мега-Химки» провели мастер-класс по экоупаковке
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В ТЦ «Мега-Химки» провели мастер-класс по экоупаковке 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На площадке торгового центра «Мега-Химки» в минувшие выходные прошли бесплатные мастер-классы по экоупаковке.
— Каждый день мы расходуем огромное количество ресурсов нашей планеты, не задумываясь о том, какой урон наносим окружающей среде, — делится представитель пресс-службы ТЦ. — К счастью, сегодня уже многие производители изготавливают упаковочный материал из переработанных пластиковых бутылок, а в качестве наполнителя для подарочных наборов используют материал «экофло», изготовленный из картофельного крахмала.
Участники мастер-классов по экологичной упаковке познакомились с японской традицией «фурошики», узнали, как красиво и экологично упаковать подарок, используя обычный платок, и многое другое. (то)
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