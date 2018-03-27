В ТЦ «Мега-Химки» провели мастер-класс по экоупаковке

На площадке торгового центра «Мега-Химки» в минувшие выходные прошли бесплатные мастер-классы по экоупаковке.

— Каждый день мы расходуем огромное количество ресурсов нашей планеты, не задумываясь о том, какой урон наносим окружающей среде, — делится представитель пресс-службы ТЦ. — К счастью, сегодня уже многие производители изготавливают упаковочный материал из переработанных пластиковых бутылок, а в качестве наполнителя для подарочных наборов используют материал «экофло», изготовленный из картофельного крахмала.

Участники мастер-классов по экологичной упаковке познакомились с японской традицией «фурошики», узнали, как красиво и экологично упаковать подарок, используя обычный платок, и многое другое. (то)