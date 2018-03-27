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В НАТО готовятся к заседанию Совета Россия-НАТО
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В НАТО готовятся к заседанию Совета Россия-НАТО 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что Североатлантический альянс в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери решил не отменять подготовку очередного заседания Совета Россия-НАТО.
"Сегодняшнее решение не меняет политику НАТО в отношении России. НАТО остается приверженной своей политике двойного подхода, сочетающего сильную оборону и готовность к диалогу, включая работу по подготовке следующего заседания Совета Россия-НАТО", — заявил Столтенберг.
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