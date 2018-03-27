В НАТО готовятся к заседанию Совета Россия-НАТО 

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что Североатлантический альянс в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери решил не отменять подготовку очередного заседания Совета Россия-НАТО.
"Сегодняшнее решение не меняет политику НАТО в отношении России. НАТО остается приверженной своей политике двойного подхода, сочетающего сильную оборону и готовность к диалогу, включая работу по подготовке следующего заседания Совета Россия-НАТО", — заявил Столтенберг.