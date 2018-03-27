Российские телеканалы отказались от рекламы и перенесли премьеры в день национального траура

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28 марта, в день объявленного президентом национального траура, федеральные телеканалы изменили сетку вещания и сняли с эфира не только развлекательный контент, но и рекламу, сообщает РБК.

О планах отказаться от показа в эфире рекламных роликов рассказали представители «Первого канала», холдингов ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») и «СТС Медиа» (управляет каналами СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love), телеканалов НТВ РЕН ТВ и «Пятница».

Из основного эфира каналы уберут передачи развлекательного формата и сериалы. В эфире телеканалов, входящих в холдинг «СТС Медиа» в среду не будут выходить, в частности, программа «6 кадров», сериал «Сватьи» и другие. На телеканале «Пятница» снимут с эфира программы «Мейкаперы» и «Утро пятницы».

В пресс-службе «Первого канала» и НТВ отметили, что развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника.

Общероссийское настроение поддержали и кинотеатры. Так российская премьера боевика «Первому игроку приготовиться» режиссера Стивена Спилберга отменена не только в Москве , но и во всех регионах.

Российские музыканты отменили либо перенесли ближайшие концерты в Кемерово : концерт группы «Руки вверх», запланированный на 12 апреля в Кемерово в СРК «Арена», отменен. Концерт певицы Елены Темниковой , который тоже должен был состояться в Кемерово в ГЦС «Кузбасс» 3 апреля, перенесен на 24 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы с предложением создать в столице место, где москвичи могли бы выразить свою скорбь по поводу этой беды. «Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, чтобы москвичам было удобно прийти и возложить цветы, отдать память погибшим», — сказал Собянин.

Санкт-Петербург, Там сегодня пройдёт акция скорби по погибшим в страшном пожаре. Кроме того, сегодня во многих российских городах проходят траурные акции. Среди таких городов Екатеринбург Саратов . 28 марта в России , согласно указу президента, объявлен общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В самой Кемеровской области в связи с трагедией объявлен траур, который продлится три дня, до 29 марта включительно. Ряд регионов, не дожидаясь общероссийского траура, выразили солидарность с Кемеровской областью.