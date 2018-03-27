Войны разведок: Россия и Запад обмениваются ударами

Россия и западные страны устроили перекрестное выдворение работников диппредставительств. На Западе заявляют, что выслали не просто российских дипломатов, а сотрудников спецслужб под прикрытием. Москва готовится ответить зеркально и жестко, вероятно, под удар попадут оперативники западной разведки. Для кого обмен ударами может быть более болезненным?

Нередко соглашения между странами прямо прописывают, казалось бы, странную процедуру: регистрацию разведчиков. Зарегистрированные разведчики имеют право собирать информацию в интересах своей страны, пока это не угрожает интересам страны-хозяйки. При этом зачастую в посольстве имеются и нелегальные разведчики, работающие, например, под видом дипломатов или торговых представителей. Именно к этой категории, по версии стран Запада, и принадлежат выдворенные сотрудники российских диппредставительств.

Могли ли западные спецслужбы действительно выявить более сотни российских разведчиков под прикрытием? И, если так, сильно ли пострадают разведывательные возможности России?

Арсен Мартиросян писатель, экс-сотрудник КГБ и внешней разведки СССР, полковник «Что касается там выявить — не выявить: любая контрразведка работает. Рано или поздно кого-то могут расколоть, установить, что это действительно человек работает под прикрытием. В этом нет ничего удивительного. Обычно происходит замена, но возвращать на эти же должности, засвеченные контрразведкой противника, — так, как правило, никто не делает. Сейчас мы тоже будем высылать. У нас на территории РФ официально действуют примерно 400 с лишним шпионов. Это те, которые под прикрытием находятся. Это официальные данные ФСБ , которые год или два назад озвучивал товарищ Бортников. Если вышлем примерно 130 человек, значит, очень круто пострадают. А что касается наших потерь, я вам сразу скажу, не раскрывая никаких государственных тайн, я еще раз хочу подчеркнуть, никакого ущерба деятельности внешней разведки или военной разведки это не принесет. Абсолютно».

С другой стороны, подобные оперативники зачастую выстраивают вокруг себя агентурную сеть из завербованных жителей страны-хозяйки, которая может быть потеряна в случае выдворения ее создателя из страны. Кроме того, Москва потеряет консульство в Сиэтле, находящееся в непосредственной близости от базы подводных лодок и заводов Boeing

Ранее для России стало болезненным закрытие консульства в Сан-Франциско . Источники Foreign Policy называли это здание «центром российского шпионажа на западном побережье США ». Наконец, остается вопросом, разрешат ли западные страны заменить предполагаемых шпионов другими дипломатами. Хотя в данном случае речь не идет о жестком ограничении числа сотрудников диппредставительств (как было при прошлогоднем обмене дипломатическими санкциями между Москвой и Вашингтоном), принимающая сторона может просто отказаться утверждать новых сотрудников дипмиссий. Однако стоит учитывать, что выдворение не стало таким уж массовым, отмечает историк спецслужб, вице-президент ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», генерал-майор в отставке Валерий Малеваный.

Валерий Малеваный историк спецслужб, вице-президент ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», генерал-майор в отставке «На сегодняшний момент это чисто политическая деструкция, которая ни на что повлиять особо не может. Мы видим все страны, которые высылают по одному человеку. Они фактически просто присоединились к этому политическому ходу Великобритании . На место этого спустя месяц-два пришлют другого человека, который будет заниматься той или иной линией. А так, один-два человека — это такой комариный укол в тело огромной структуры наших российский спецслужб».

Вряд ли кто-то сомневается, что Москва ответит Западу тем же. В связи с чем любопытный аспект отмечает ВВС. По версии Британской вещательной корпорации, в российских диппредставительствах доля разведчиков под прикрытием куда выше, чем в посольствах западных стран в России. А значит, заключают британские журналисты, Москве будет не слишком сложно восстановить агентурную сеть в западных странах, а вот Запад рискует потерять в России значительную часть своих разведывательных возможностей.