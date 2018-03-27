Волгоградка идет под суд за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг

51-летняя предпринимательница из Волгограда идет под суд за подделку документов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, женщина вместе со своим приятелем являлись учредителями в двух стройфирмах с равными долями участия. В июле 2015 года после его смерти она изготовила подложные решения, согласно которым она стала единственным участником этих юрлиц с правом голоса и назначила себя директором.

О своих действиях предпринимательница не стала сообщать нотариусу и вдове умершего бизнес-партнера, которая имела право на наследование 25% долей в уставных капиталах компаний.

После этого на основании предоставленных предпринимательницей документов налоговая внесла изменения в ЕГРЮЛ, согласно которым та была зарегистрирована как единственный участник и директор стройкомпаний.

Кроме того, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года женщина заключила ряд поддельных договоров выполнения субподрядных работ с четырьмя подконтрольными фирмами. В результате из средств двух стройкомпаний, учредителями которых являлась она и вдова бизнес-партнера, без ведома последней было израсходовано более 42 миллионов рублей, что привело к ухудшению финансового положения организаций.

Предпринимательница вину в содеянном отрицает. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.