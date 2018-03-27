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В Париже совершено зверское убийство
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В Париже совершено зверское убийство 

Российская Газета 1 час назад
В XI округе французской столицы злодейски убита 85-летняя Мирей Кнолль.
Как установило следствие, на женщину в ее квартире напал 28-летний сосед-мусульманин, ранее уже грозивший с ней, еврейкой, расправиться. Он нанес старушке 11 ножевых ран, а потом, чтобы скрыть следы преступления, вместе с более молодым сообщником поджег жилище. Когда на место происшествия прибыли пожарные и полицейские, квартира наполовину выгорела, а внутри было найдено бездыханное тело.
Мирей Кнолль пережила Холокост: совсем девочкой в 1942 году ей удалось скрыться от облавы, в ходе которой тысячи евреев, включая детей, были согнаны на парижский велодром, а потом отправлены в нацистские концлагеря. Могла ли она предположить, что мученическая смерть настигнет ее в мирное время и в собственном доме.
Антисемитский характер злодеяния был настолько очевиден, что парижская прокуратура моментально открыла дело против преступников по статье «преднамеренное убийство по причине религиозной принадлежности жертвы». Это уже не первая драма такого рода в Париже. Ровно год назад совсем неподалеку схожая судьба постигла 65-летнюю Сару Халеми. В ее квартиру также проник молодой сосед по имени Кабили Траоре, который сначала зверски избил ее, а затем выбросил с балкона. Cтатистика израильского министерства по делам диаспоры свидетельствует, что во Франции каждый третий расистский инцидент направлен против евреев, и это несмотря на то, что их доля среди населения страны составляет менее процента.
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