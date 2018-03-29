В Париже манифестанты осудили зверское убийство 85-летней еврейки

Драма, которая произошла на улице Филиппа Огуста в XI округе Парижа, привела в ужас не только еврейское землячество столицы, но и прочих французов. И, действительно, было от чего содрогнуться. На женщину в преклонном возрасте в ее квартире напал 29-летний сосед-мусульманин, ранее грозивший с ней расправиться. Он нанес ей 11 ножевых ранений, а потом вместе с сообщником, который был на несколько лет его моложе, забрав из квартиры Кнолль все более или менее ценные вещи и деньги, поджег жилище с тем, чтобы скрыть следы преступления.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, квартира наполовину выгорела. Внутри стражи порядка обнаружили бездыханное тело. Мирей Кнолль пережила Холокост, когда совсем девочкой в 1942 году ей удалось скрыться от облавы, в ходе которой 13 тысяч евреев, а из них треть — детей, согнали на парижский велодром «Вель д’Ив», а потом отправили в нацистские концлагеря. Но мученическая смерть настигла ее в мирное время от рук религиозного экстремиста. «Мадам Кнолль чудом избежала гибели от рук фашистов, но их грязное дело завершили негодяи и убийцы, которыми двигали те же самые отвратительные, человеконенавистнические побуждения», — заявил по этому поводу главный раввин Франции Хаим Корсиа. Антисемитский характер злодеяния был настолько очевиден, что парижская прокуратура незамедлительно открыла дело против преступников по статье «преднамеренное убийство по причине религиозной принадлежности жертвы».

Это уже не первая драма такого рода в Париже. Год назад схожая участь постигла 65-летнюю Сару Халеми. В ее квартиру проник молодой парень с африканскими корнями, живший этажом выше, который жестоко избил женщину, а затем выбросил с балкона. При падении Сара Халеми разбилась насмерть.

США, Австралию, Канаду. Несмотря на обещания властей бороться с антисемитизмом, а они прозвучали и на этот раз, в том числе от хозяина Елисейского дворца, евреи во Франции все больше чувствуют себя в положении изгоев. «Вслед за оскорблениями и ругательными граффити на нас стали нападать, убивать на улицах, а после и дома. Мы постоянно боимся за наших матерей, бабушек, детей, с которыми может все что угодно произойти по дороге в школу», — так охарактеризовал гнетущую атмосферу, которая сложилась во Франции, президент Совета еврейских обществ страны Франсис Калифа. Только с начала года, по данным французского МВД, было зарегистрировано несколько десятков антисемитских выходок. А в тот день, когда проходил «марш белых роз», неизвестные совершили налет на штаб-квартиру Союза еврейских студентов Франции на юге Парижа и изрисовали стены расистскими лозунгами. Именно поэтому за последнее десятилетие около 50 тысяч евреев покинули Францию и перебрались в Израиль