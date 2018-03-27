Ещё
Более 30 дворов могут благоустроить в районе Перово на средства от платных парковок до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 дворов могут благоустроить в районе Перово на средства от платных парковок до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 30 дворов могут благоустроить в районе Перово на средства от платных парковок в 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«Управа района Перово Восточного административного округа столицы опубликовала планы благоустройства придомовых территорий района на 2018 г. Такие мероприятия в текущем году запланированы по 33 адресам района. Подробную информацию можно найти на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в перечень работ входит ремонт асфальтового покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство садового бортового камня, резинового покрытия, благоустройство подъездов и детских площадок, замена ограждений, восстановление газона, озеленение, установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, устройство цветника, парковочных карманов и другое.
«Отметим, что все работы проводятся на средства, полученные от платных парковок. Эти деньги отправляются в префектуры, которые затем распределяют их по управам районов. Не менее 10% всех мероприятий по благоустройство проходят с учетом мнения местных жителей», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Ряд преподавателей журфака МГУ пожаловались ректору на ликвидацию кафедры русского языка Госдума приняла в первом чтении законопроект о деятельности РАН В Госдуму внесен законопроект о полномочиях местных властей по защите прав потребителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге196
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным80
НАТО приняло меры против российских дипломатов198
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение