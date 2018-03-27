Более 30 дворов могут благоустроить в районе Перово на средства от платных парковок до конца года

Более 30 дворов могут благоустроить в районе Перово на средства от платных парковок в 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Управа района Перово Восточного административного округа столицы опубликовала планы благоустройства придомовых территорий района на 2018 г. Такие мероприятия в текущем году запланированы по 33 адресам района. Подробную информацию можно найти на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень работ входит ремонт асфальтового покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство садового бортового камня, резинового покрытия, благоустройство подъездов и детских площадок, замена ограждений, восстановление газона, озеленение, установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, устройство цветника, парковочных карманов и другое.

«Отметим, что все работы проводятся на средства, полученные от платных парковок. Эти деньги отправляются в префектуры, которые затем распределяют их по управам районов. Не менее 10% всех мероприятий по благоустройство проходят с учетом мнения местных жителей», — добавили в пресс-службе.