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«Не время демонстрировать веселье»: Волочкова смутила радостью на фоне трагедии в Кемерово
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«Не время демонстрировать веселье»: Волочкова смутила радостью на фоне трагедии в Кемерово 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная балерина Анастасия Волочкова присоединилась к звездам, выразившим в сети свою боль от событий, произошедших в Кемерове. Однако сразу после скорбящей публикации танцовщица открыто отправилась в караоке, где задорно отплясывала, пребывая в наилучшем расположении духа.
После трагических событий в Кемерово многие звезды отечественного шоу-бизнеса чистосердечно разделили скорбь россиян, опубликовав пост сочувствия и поддержки. Душевные слова о произошедшем пожаре выразила и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова. Однако вскоре после сообщения о соболезновании артистка отправилась в караоке, откуда обнародовала свое искрящееся веселье. Людей искренне возмутило такое соседство трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» и бурной вечеринки.
Пользователи упрекнули балерину за то, что она не просто отправилась развеяться в караоке-бар, где, гуляя на широкую ногу, весело пела и плясала, а обнародовала свои развлечения, сопроводив их возмутительными, как показалось многим, словами. «Танцуем и поем с Мишаней. Как прекрасно, когда можно позволить себе жить свободно и радоваться!» — сообщила Анастасия, нисколько не смущаясь, что буквально несколько часов назад говорила об ужасной трагедии, которая унесла жизни беззащитных детей.
Запись веселого танца настолько возмутила публику сети, что поведение артистки подверглось осуждению. Ее пляски, задорные песни и счастливое настроение получили немало негативных отзывов и упреков в лицемерии. Подписчики отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток выкладывать подобное веселье. Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 25 Мар 2018 в 1:36 PDT «Вот прям актуальны твои пирушки! Сначала пост о пожаре и тут же следом вакханалия. Лицемерие!» «И это в день скорби с Кемерово!» «Ты пишешь, что скорбишь вместе с Кемерово, и тут же с танцами веселишься, вся из себя счастливая» «Это уже просто перебор. Понятно, горе чужое… Поскромнее бы» «Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова все по расписанию — танцы, гулянки, веселье!» «Как не стыдно, дети погибли, а вы пляшете» «Раньше защищала Настю, но сегодня явно перебор с выставлением своих плясок, когда такое горе, можно было и спустя пару дней это видео выложить. Не время сейчас демонстрировать веселье»
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 25 Мар 2018 в 1:58 PDT К слову, осуждению относительно своих действий во время национальной скорби подверглась и Эвелина Бледанс. Телеведущая, находясь в Иерусалиме, воздала молитву о погибших, однако ее поведение не понравилось пользователям сети.
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