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Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
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Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 28 марта. Великобритания имеет право не консультироваться с РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как это позволяет Конвенция о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си в среду.
"Российская Федерация ссылалась на статью 9 [Конвенции], на основе которой Великобритания могла провести консультации. Великобритания предпочла применить статью 8 — запросить техническую поддержку от ОЗХО. Они были абсолютно [вправе это сделать].
Статья 9, на которую ссылалась РФ — это право, но не обязательство", — подчеркнул Узюмджю.
Глава ОЗХО также сказал, что в сложившейся в связи с делом Скрипаля ситуации «очень важно, чтобы обязательства [стран-членов ОЗХО], целостность и уровень доверия к Конвенции остались неизменными», поскольку это «тревожный» для организации момент.
Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявлял, что отказ Великобритании от двусторонних консультаций с Россией по делу Скрипаля может означать, что существует подвох, который могли бы обнаружить российские эксперты. В то же время глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что РФ хочет прояснить основание сотрудничества Технического секретариата ОЗХО, привлеченного британской стороной к расследованию инцидента, и Великобритании. «Нельзя забывать, что в рамках конвенции никакой анализ национальных расследований, как это запросила британская сторона, Техсекретариат проводить не вправе», — заявлял Ермаков.
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