Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля

"Российская Федерация ссылалась на статью 9 [Конвенции], на основе которой Великобритания могла провести консультации. Великобритания предпочла применить статью 8 — запросить техническую поддержку от ОЗХО. Они были абсолютно [вправе это сделать].

Статья 9, на которую ссылалась РФ — это право, но не обязательство", — подчеркнул Узюмджю.

Глава ОЗХО также сказал, что в сложившейся в связи с делом Скрипаля ситуации «очень важно, чтобы обязательства [стран-членов ОЗХО], целостность и уровень доверия к Конвенции остались неизменными», поскольку это «тревожный» для организации момент.