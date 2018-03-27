Шестиэтажный дом элиты МВД и Городок милиции на Чапаева отказались признать памятниками

Управление Госохраны Свердловской области отказалось включать в перечень выявленных объектов культурного наследия Городок милиции на Чапаева — комплекс зданий под номером 14 и литерами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Заявление подали общественники.

Как рассказывала Е1.RU член центра прикладной урбанистики Анастасия Катакова, они год изучали этот городок: «Местные жители много чего рассказывают. Например, про детство, как они жили в этом закрытом мире, как Бажов к ним в баню ходил, но это и неудивительно, он жил по соседству. Это уникальный объект по историческому наполнению». Важно, что дом под литерой 14/4 сейчас расселен и готовится к сносу. Общественники считают его центром композиции Городка. Квартиры в нём изначально предназначались милицейскому начальству.

Заявление на признание Городка милиции памятником было принято 15 ноября 2017-го. Управление Госохраны запросило заключения трёх экспертных организаций. В каждом из заключений в итоге рекомендовалось не включать комплекс в перечень выявленных объектов культурного наследия.

— Специалисты ВООПИиК сделали вывод, что комплекс «не обладает в достаточной степени уникальными градоформирующими характеристиками, выдающимися архитектурными решениями, редкими или особенными планировками», — уточнили в Госохране. — В свою очередь, в МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» привели такие аргументы, как отсутсвие уникальности, ярко выраженных черт конструктивизма, простую геометрию — форму параллелепипеда, и современные искажения фасадов. В областном Научно-производственном центре и использованию памятников истории и культуры Свердловской области тоже отмечают простые геометрические формы, отсутствие доминанты, отсутствие доминанты и неординарных объемно-пространственных решений и выразительных средств, характерных для советского авангарда.

Напомним, недавно памятником признали «Дом-Улитку» в Городке юстиции. Недостроенную телебашню памятником не признали (она была снесена 24 марта). Тогда же начали сносить кинотеатр «Темп», который находился тогда (и все еще находится) на экспертизе по возможности взять его на госохрану.