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Brexit: слабая миграция приведет к сокращению роста
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Brexit: слабая миграция приведет к сокращению роста 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Ограничение миграции в Великобританию, скорее всего, приведет к снижению производства и росту занятости, говорится в промежуточном отчете для британского правительства, передает Reuters.
В документе также подчеркивается, что британские компании не подготовлены к ужесточению рынка труда. "Более низкая миграция, скорее всего, приведет к более низкому росту общей занятости и снижению роста производства", — говорится в докладе Консультативного комитета по миграции (MAC), в котором основное внимание уделяется миграции из Европейской экономической зоны. Отчет был заказан правительством в прошлом году, чтобы помочь ему разработать иммиграционную систему после выхода страны из состава Евросоюза в марте 2019 года. Первоначальные выводы были основаны на доказательствах, полученных от более чем 400 предприятий и отраслевых органов, и MAC не делал никаких политических рекомендаций. Окончательный отчет должен быть опубликован в сентябре. В докладе также говорится, что многие фирмы, похоже, не были хорошо подготовлены к «меняющемуся и более жесткому рынку труда, на котором они могут конкурировать друг с другом за труд более интенсивно, чем в прошлом». Обсудив сделку о переходном периоде с Брюсселем для эффективного сохранения преимуществ членства в ЕС и поддержания свободного передвижения рабочих до конца декабря 2020 года, правительство предоставило себе дополнительное время для разработки новой иммиграционной системы. Но министры до сих пор мало говорили о той системе, которой они хотят заменить правила ЕС о свободном передвижении, оставляя компании и рабочих в подвешенном состоянии и заставляя некоторых делать альтернативные планы. Озабоченность по поводу долгосрочных социально-экономических последствий иммиграции помогла тому, что в 2016 году большинство британцев проголосовало за выход из состава ЕС, а правительство давно хотело снизить миграцию в Великобританию до уровня ниже 100 тыс. человек. Правительство заявило, что оно привержено цели «контролируемой и устойчивой» миграции, и новая система будет основана на доказательствах, в том числе и на основе информации от MAC. "Британский народ хочет контролировать наши границы и после того, как мы покинем ЕС, мы обеспечим контроль над иммиграцией в Великобританию из Европы, внедряя систему, которая работает в интересах всей страны", — заявил представитель министерства внутренних дел страны.
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