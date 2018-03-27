Запрещённые алкоэнергетики продают в каждом десятом российском магазине

Производство и продажа слабоалкогольных энергетических напитков в России запрещены с 1 января 2018 года. Тем не менее в каждом десятом российском магазине можно без проблем купить этот товар и сегодня — к такому выводу пришли активисты «Молодой Гвардии „Единой России“», которые провели всероссийский мониторинг рынка алкоэнергетиков. Его результаты эксперты представили в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Спиртосодержащих тоников нет ни в Европе, ни в США

Слабоалкогольные тонизирующие напитки попали под запрет не случайно: их употребление сбивает защитные барьеры организма, вызывает психотические расстройства, эпелептические припадки и проблемы с сердцем, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин . И это ещё не всё — спиртосодержащие «энергетики» ускоряют формирование алкогольной зависимости, а в некоторых случаях могут привести к остановке сердца.

Наконец, обещания производителей таких напитков попросту вводят потребителей в заблуждение, продолжил член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков , — никакого тонизирующего эффекта эта продукция не даёт. Напротив, её употребление лишь ослабляет организм. В мире продажа подобных напитков тоже давно запрещена — в США с 2010 года, в Европе — с 2015 года.

Спустя месяц после вступления в силу поправок в Закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в феврале 2018 года, активисты «Молодой Гвардии „Единой России“» решили проверить, исчезли ли с российских прилавков запрещённые напитки. «Речь идёт об алкогольной продукции с содержанием спирта менее 15 процентов, в составе которой присутствуют тонизирующие вещества — кофеин, таурин и тому подобное.

Согласно закону, производство такой продукции сейчас разрешено лишь на экспорт, — рассказал председатель Координационного совета „Молодой Гвардии“ Денис Давыдов . — В ходе мониторинга мы проверили почти три тысячи торговых точек в 83 российских субъектах. Оказалось, что каждый десятый магазин нарушает федеральное законодательство».

Безалкогольные энергетики исчезнут из торговых точек?

Примечательно, что хотя в Москве и Московской области продажа алкоэнергетиков запрещена ещё с середины 2015 года, Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу торговых точек, реализующих этот товар. Впрочем, у недобросовестных производителей таких напитков до сих пор остаётся лазейка — Роспотребнадзор ещё не составил список тонизирующих веществ, которые запрещены при изготовлении спиртных напитков. Чтобы ускорить эту процедуру, депутат Николай Говорин намерен отправить в ведомство соответствующий запрос, а Совет Федерации, по словам сенатора Эдуарда Исакова, проведёт «круглый стол» на эту тему.

В целом же, несмотря на нарушения, закон работает: из 2835 торговых точек алкоэнергетики были обнаружены в 325 магазинах, а значит, количество магазинов, нарушающих запрет, не превышает 11 процентов от числа проверенных. «Нужно понимать, что основные меры сегодня должны быть направлены на снижение спроса на такую продукцию — ведь здоровье человека на 70-75 процентов зависит от образа жизни, а не от генетики», — отметил Николай Говорин. По его словам, профилактика стала основным приоритетом в отечественном здравоохранении, а потому широкое информирование граждан о вреде слабоалкогольных энергетиков является первоочередной задачей.

Молодогвардейцы, в свою очередь, планируют продолжить мониторинги и обсудить с законодателями возможности ограничения продажи безалкогольных энергетиков. «В таких напитках тонизирующие вещества зачастую превышают суточную дозу, поэтому мы будем ставить вопрос о безопасности их употребления», — рассказал о планах МГЕР Денис Давыдов.