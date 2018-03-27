«Выйдем на новый уровень». На Урале впервые стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности»

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится в России 10 лет, в нем приняло участие уже 160 компаний. Его проводит ассоциация организаций «Форум доноров», который пользуется поддержкой Фонда президентских грантов. Проекты должны быть социально ориентированными, а также предусматривать вложение средств в благотворительные программы в сфере образования, здравоохранения и помощи детям.

«Основная задача, это поддержка гражданских инициатив и развитие компетенции некоммерческого сектора. Для того, чтобы он рос, укреплялся и работал максимально результативно и эффективно», — отметил Игорь Соболев.

Директор благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова в первую очередь выразила свои соболезнования семьям погибших в Кемерове , а также отметила действия благотворительных организаций, которые помогают там людям.

Что касается конкурса, Башкирова отметила, что организации, участвующие благотворительности, попадают в рейтинги и публикуются в СМИ, что престижно и хорошо сказывается на привлекательности компании. Также площадка является образовательной: на ней проводятся мастер-классы и другие мероприятия, которые работают в реализации благотворительных инициатив. Также одной из важных составляющих являются исследования: как меняется динамика, как меняются направления благотворительности.

«Таких качественных данных нет больше не у кого. Такие исследования позволяют нам получать информацию и представить лучшие практики. По итогам публикуется отчет: очень полезное пособие для тех, кто еще не участвует в благотворительности. С ней можно ознакомиться и реализовать у себя», — отметила Ольга Башкирова.

Она также отметила, что для нее и компании «Ренова» особенно приятно, что мероприятие проводится именно в УрФО, так как это территория активного бизнеса компании, и она заинтересована в этом конкурсе.

«Как социально ответственный бизнес мы реализуем корпоративные проекты, в том числе имеем опыт работы в сфере образования, спорта, организации культурных мероприятий. В рамках семинара мы изучаем различные практики в сфере благотворительности и, вполне возможно, выйдем на новый уровень в своей деятельности», — рассказал участник семинара, генеральный директор АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Кривошеин.