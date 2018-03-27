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Победителей HR-премии «Работодатель года 2017» наградят 17 апреля
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Победителей HR-премии «Работодатель года 2017» наградят 17 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Церемония награждения победителей HR-премии «Работодатель года 2017» состоится в Нижнем Новгороде 17 апреля, сообщают организаторы.
Проект проводится в 5 раз при поддержке правительства Нижегородской области и имеет высокий статус в бизнес-кругах и широкой соискательской аудитории. Организаторами выступает HR Ассоциация ПФО, Кадровое агентство РКЦ и федеральный портал по трудоустройству Rabota.ru  «Мы очень рады, что в юбилейном году в конкурсе принимают участие такие значимые для региона и России компании, как Группа ГАЗ, Выксунский металлургический завод, Русполимет. Мы хотим, чтобы люди обменивались уникальным опытом, современными технологиями и инструментами, улучшающими жизнь сотрудников на местах. Поэтому и придумали своеобразную олимпиаду для работодателей», — говорит Наталья Моисеенко, учредитель Премии Работодатель года.
17 апреля назовут 6 победителей в номинациях «Работодатель года», «HR-проект года», «Социальный проект года», «Коммуникации в HR», «HR-имя» и «Бизнес-тренер года».
На церемонию приглашены руководители более 200 компаний региона, к награждению отобраны 18 компаний, которые набрали максимальное количество баллов при оценке экспертного совета и онлайн голосования (на портале работа.ру проголосовало 8000 чел.). Среди финалистов Группа ГАЗ, АО «Русполимет», АО «ВМЗ», ООО «Объединенные пивоварни „Хайнекен“, МФ ОЦО „Ростелеком“, ГК „Автокомпонент“, ГК „НМЖК“, Сеть оптик „Кронос“, отели Шератон и „ОКА“, ПАО „НБД-Банк“, „Кола -кола ЭйчБиСи“ и другие. Торжественная церемония награждения состоится в 19:00 в РЦ „PREMIO Centre“ по адресу: Нижне-волжская наб., д. 1в.
Партнерами мероприятия выступают ЖК Премиум, Сбербанк, КПМГ, Юнион-принт, НАОМ Приволжье, Тренинговая компания Анотта, Все тренинги.ру, Трамонтана, Группа компаний Simple, Гостиничный комплекс Ока, Oxygen, Нескучный дом, Галерея цветов V, Sun Stars, Модельное агентство Premier ART, Remark, Геометрия, Авант медиа.
Информационные партнеры: Домой! Новости, Работа для вас, НОИЦ, Иволга, Собака.ру, Нижегородский рабочий, Ньюсрум24, EventNN.
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