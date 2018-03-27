Резидент технопарка «Слава» разработает киоски для самостоятельной регистрации в гостиницах

Компания «ИНВЕНД» — резидент технопарка «Слава» — занялась разработкой и внедрением технологии, позволяющей самостоятельно регистрироваться в гостиницах, бизнес — центрах и аэропортах.

По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы , до сегодняшнего дня пользователи могли лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, а автоматизированная регистрация без участия персонала пока еще оставалась редкой новинкой. Все, что нужно сделать по приезду в отель или аэропорт — подойти к специальному терминалу, выбрать номер брони и отсканировать паспорт. Система проверяет подлинность документа, а также оценивает его принадлежность именно тому, кто стоит перед терминалом. Все, что остается сделать — это получить электронный ключ от номера и заселиться.

«Тема автоматизации регистраций, конечно же актуальна, тем более для Москвы с ее быстрым жизненным темпом, и еще более актуальной эта тема видится нам в контексте крупных мероприятий, которые принимает в ближайшее время Москва, и в первую очередь это Чемпионат Мира», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин

Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.