Ещё
Резидент технопарка «Слава» разработает киоски для самостоятельной регистрации в гостиницах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Резидент технопарка «Слава» разработает киоски для самостоятельной регистрации в гостиницах 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Компания «ИНВЕНД» — резидент технопарка «Слава» — занялась разработкой и внедрением технологии, позволяющей самостоятельно регистрироваться в гостиницах, бизнес — центрах и аэропортах.
По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы, до сегодняшнего дня пользователи могли лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, а автоматизированная регистрация без участия персонала пока еще оставалась редкой новинкой. Все, что нужно сделать по приезду в отель или аэропорт — подойти к специальному терминалу, выбрать номер брони и отсканировать паспорт. Система проверяет подлинность документа, а также оценивает его принадлежность именно тому, кто стоит перед терминалом. Все, что остается сделать — это получить электронный ключ от номера и заселиться.
«Тема автоматизации регистраций, конечно же актуальна, тем более для Москвы с ее быстрым жизненным темпом, и еще более актуальной эта тема видится нам в контексте крупных мероприятий, которые принимает в ближайшее время Москва, и в первую очередь это Чемпионат Мира», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
Мои Черемушки: последние новости
Столичные предприниматели узнают в Черемушках, как перестать терять свои деньги Московский зоопарк приглашает горожан на курсы по обращению с домашними животными Жители Черемушек отправятся в виртуальное путешествие по Валдаю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге201
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным79
НАТО приняло меры против российских дипломатов191
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение