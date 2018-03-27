Экс-сотрудник Cambridge Analytica рассказал о возможных «махинациях» во время брексита

Бывший сотрудник Cambridge Analytica (CA) Кристофер Уайли в ходе выступления перед британскими парламентариями рассказал о возможных «махинациях» во время референдума о выходе Великобритании из ЕС . «Я думаю, совершенно обоснованно можно говорить о том, что исход референдума мог бы быть другим, если бы здесь не было, по моему мнению, махинаций», — цитирует Bloomberg Уайли.

Об этом он сказал во время дачи показаний в парламентском комитете, который занимается расследованием появившихся сообщений о незаконном сборе данных пользователей Facebook.

Как пишет rt.com, парламентарии интересовались у Уайли о том, как устроена работа в Cambridge Analytica и связях компании с агитировавшей за выход Великобритании из ЕС организацией Vote Leave.