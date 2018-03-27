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Экс-сотрудник Cambridge Analytica рассказал о возможных «махинациях» во время брексита
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Экс-сотрудник Cambridge Analytica рассказал о возможных «махинациях» во время брексита 

RT на русском 1 час назад
Бывший сотрудник Cambridge Analytica (CA) Кристофер Уайли в ходе выступления перед британскими парламентариями рассказал о возможных «махинациях» во время референдума о выходе Великобритании из ЕС. «Я думаю, совершенно обоснованно можно говорить о том, что исход референдума мог бы быть другим, если бы здесь не было, по моему мнению, махинаций», — цитирует Bloomberg Уайли.
Об этом он сказал во время дачи показаний в парламентском комитете, который занимается расследованием появившихся сообщений о незаконном сборе данных пользователей Facebook.
Как пишет rt.com, парламентарии интересовались у Уайли о том, как устроена работа в Cambridge Analytica и связях компании с агитировавшей за выход Великобритании из ЕС организацией Vote Leave.
Ранее стало известно, что глава компании Facebook Марк Цукерберг отказался от предложения парламента Великобритании выступить по делу аналитической компании Cambridge Analytica, которая, как сообщается, сотрудничала со штабом действующего американского президента Дональда Трампа.
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