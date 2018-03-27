Услуги телефонной связи восстановили в многоквартирном доме по улице Чапаева

Заседание Совета депутатов

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Чапаева по вопросу восстановления услуг проводной телефонной связи. Жители обратили внимание, что связи нет с августа 2017 года, а обращения к оператору остаются безуспешными, сроки выполнения работ постоянно сдвигаются.

По информации оператора в результате проверки техническими специалистами ПАО «Ростелеком» установлено, что причинами перерыва оказания услуг связи в период с 08.08.2017 года по 28.02.2018 года явилось повреждение магистрального кабеля связи компании, а также частичное разрушение телефонного кабеля.

Осуществление необходимых технических мероприятий по возобновлению доступа к услугам связи было осложнено значительным объемом работ с применением специальной техники и с учетом ранее выполненного благоустройства территории. По итогу проведенных ремонтных работ оказание услуг связи жителям восстановлено, а также выполнен перерасчет абонентской платы за непредоставление услуг телефонной связи в указанный период.