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Услуги телефонной связи восстановили в многоквартирном доме по улице Чапаева
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Услуги телефонной связи восстановили в многоквартирном доме по улице Чапаева 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заседание Совета депутатов
В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Чапаева по вопросу восстановления услуг проводной телефонной связи. Жители обратили внимание, что связи нет с августа 2017 года, а обращения к оператору остаются безуспешными, сроки выполнения работ постоянно сдвигаются.
В защиту интересов жителей Глава городского округа Щербинка Александр Цыганков инициировал обращение к руководству ПАО «Ростелеком».
По информации оператора в результате проверки техническими специалистами ПАО «Ростелеком» установлено, что причинами перерыва оказания услуг связи в период с 08.08.2017 года по 28.02.2018 года явилось повреждение магистрального кабеля связи компании, а также частичное разрушение телефонного кабеля.
Осуществление необходимых технических мероприятий по возобновлению доступа к услугам связи было осложнено значительным объемом работ с применением специальной техники и с учетом ранее выполненного благоустройства территории. По итогу проведенных ремонтных работ оказание услуг связи жителям восстановлено, а также выполнен перерасчет абонентской платы за непредоставление услуг телефонной связи в указанный период.
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