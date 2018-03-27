В библиотеке №160 проведут конкурс-обмен рисунков, посвященный Марокко 

Школьники района Бирюлево Западное смогут обменяться рисунками с ребятами из Марокко. Конкурс в местной библиотеке стартовал во вторник, 27 марта.
Возможность поделиться сведениями о России, ее истории, обычаях и традициях народов, населяющих нашу страну, появилась у школьников района. Так, обучающиеся школ смогут принять участие в международном конкурсе детского рисунка «От сердца к сердцу. Дети рисуют мир. Марокко». По завершении конкурсной программы, организаторы подведут итоги и выберут победителей, чьи работы отправятся в Марокко. Прием работ будет осуществляться до 10 апреля.
— В свою очередь среди детей наших соотечественников, живущих в Марокко и африканских странах, проходит конкурс «Я рисую Россию». В мае мы проведем обмен работами, после чего лучшие рисунки из Марокко приедут к нам в Москву, а работы наших школьников отправятся за рубеж. Этот проект основали россияне, ныне живущие в странах Африки, в частности, в Марокко. После знакомства с ними мы решили провести конкурс и в нашей библиотеке, — рассказала библиотекарь Юлия Бабичева.