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В 2019 году в Псковской области осветят более 10 км федеральных трасс
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В 2019 году в Псковской области осветят более 10 км федеральных трасс 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дорожники в 2019 введут в эксплуатацию 10,268 км линий освещения на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород — Псков в населенных пунктах Турицы, Туготино, Печково, Болоты, Подсевы, Луг, Локоть, Подберезье, Ивахново, Виделебье. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора по Северо-Западу.
Еще 68 км линий освещения будет проведено в 2020-м году на автодорогах М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой. Дорога охватывает в населенные пункты Кресты, Кунья, Федодориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожары, Молоди, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошка, Боконово). А также на автодороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново.
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