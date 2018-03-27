Резидент технопарка «Слава» упростит регистрацию в гостиницах и аэропортах

Компания «ИНВЕНД» — резидент технопарка «Слава» — занялась разработкой и внедрением программного обеспечения для киосков самообслуживания. Технология позволит самостоятельно регистрироваться в гостиницах, бизнес — центрах и аэропортах.

По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы , разработка компании «ИНВЕНД» уникальна своим форматом — технологии теперь позволяют не только забронировать что-то на сайте, но и пройти регистрацию с помощью киоска самостоятельной регистрации. Все, что нужно сделать по приезду в отель или аэропорт — подойти к специальному терминалу, выбрать номер брони и отсканировать паспорт. Система проверяет подлинность документа, а также оценивает его принадлежность именно тому, кто стоит перед терминалом.

Резидент технопарка «Слава» займется, в том числе, созданием обновленного решения, работающего в связке с мобильными телефонами гостей, и интеграции с крупнейшими отельными системами, а также улучшением внешнего вида киоска самостоятельной регистрации. Стоит отметить, что идею создания такой технологии подали сами отельеры, которые постоянно сталкиваются с проблемами очередей на ресепшенах, длительностью заселения и подбором персонала.