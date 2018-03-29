Префект СВАО Валерий Виноградов встретился с жителями Лианозова

Накануне в Лианозове прошла встреча, в которой приняли участие префект СВАО Валерий Виноградов , глава управы Сергей Юрьев и жители района. В рамках встречи прозвучали самые актуальные вопросы и ответы на них.

Префект округа подробно осветил тему транспортной ситуации в районе, подчеркнув, что строительство трамвайной линии уже не актуально, так как в ближайшие несколько лет в район придет метро.

— Уже идет проектирование и строительство продления салатовой линии метро — в 2021 году жители района смогут воспользоваться станцией «Лианозово». Кроме того, разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление ветки до поселка Северный за МКАД. Таким образом, трамваи уже не актуальны: подземный транспорт гораздо удобнее, — рассказал префект.

А вот подземный пешеходный переход у платформы «Лианозово» появится до конца текущего года. При этом саму платформу перенесут ближе к новой станции метро — это сделает пересадку с одного вида транспорта на другой комфортнее.

Тема спорта также не осталась без внимания. По словам префекта, району Лианозово, действительно, не хватает катка с искусственным покрытием. Валерий Виноградов обещал дать поручение тщательно проработать вопрос.

— Всего в Северо-Восточном округе 16 катков с искусственным покрытием, однако в Лианозове нет ни одного. Исправить это планируем к началу 2019 года. Для этого необходимо найти необходимые средства, о чем прошу муниципальных депутатов, а затем приступить к проектировке, — пояснил глава округа.

Один из прозвучавших из зала вопросов был посвящен раздельному сбору мусора. Жительницу интересовало, есть ли в районе Лианозово соответствующие пункты приема.

— На территории Лианозова расположены два пункта раздельного сбора мусора: на улице Новгородской между домами 19 и 21, а также на улице Псковской, д. 10, корп. 1. Обязательно их проверим на днях и исправим, если будут какие-то недочеты. Напомню, что такие пункты есть в каждом районе СВАО. Хочется, чтобы они пользовались большей популярностью, — подытожил Валерий Виноградов.