Личная женская гвардия Ким Чен Ына: кто охраняет сон вождя

Служба безопасности Ким Чен Ына насчитывает 120 тысяч человек — тут и секретные танковые роты, и несколько охранных кордонов и отборные телохранители. Все эти люди обеспечивают спокойствие Кима днем, а ночью за дело принимаются девушки из особого «Отряда счастья».

Пример деда

Впервые так называемый «женский отряд специалистов» был организован еще дедом Ким Чен Ына в 1978 году. В Северной Корее девушек также прозвали «Отрядом счастья» — 2000 девушек, обученных как охранять вождя, так и удовлетворять все его потребности.

Офицерский контроль

Начальный этап отбора в «Отряд счастья» осуществляют специальные офицеры и правительственные чиновники. Критериев отбора очень много, начиная от боевой подготовки и заканчивая внешностью. Кроме того, девушки должны быть талантливы хотя бы в одной сфере искусств.

Телохранительница в подарок

В двадцатилетнем возрасте личных телохранительниц Чучхе ждет новая судьба. Их отдают насильно замуж за армейских генералов — такой подарок считается высшим проявлением благосклонности Ким Чен Ына и чрезвычайно ценится офицерами.

Подготовка морпеха

Отряд состоит из 2000 девушек. Их отбирают по всей стране и никто не смеет возразить чиновникам, принимающим решения. Затем новоиспеченные телохранительницы отправляются на обучение. Каждая проходит обязательную военную подготовку под строгим надзором офицеров спецназа. В итоге получается такой отряд широкого профиля: и на сцене Вождя развлечь, и грудью его от пули прикрыть в случае чего.

Модные сотрудницы

Ким не скупится на подарки для своих любимиц. По общим данным, собранным с нескольких северокорейских перебежчиков, казна КНДР тратит около 3 миллионов долларов в год только на наряды личных телохранительниц Чучхе.

Внешность и возраст

Девушки «Отряда удовольствия» не могут быть рослыми. 165 сантиметров — вот предел, который нравится Ким Чен Ыну. Обычно, в телохранительницы набирают с 13 летнего возраста, в 20 лет, как уже сказано выше, девушки насильно отправляются замуж.

50 избранных

Само собой, не все 2000 девушек постоянно находятся рядом с чучхе. Ким выбирает 50 самых красивых и подготовленных. Обычно, состав персонального отряда вождя меняется каждые два месяца.