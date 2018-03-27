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Новосибирский завод может претендовать на включение в программу реиндустриализации экономики региона
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Новосибирский завод может претендовать на включение в программу реиндустриализации экономики региона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 27 марта, Андрей Травников осмотрел цеха производства центральных вентиляционных установок, а также цех продукции специального назначения. Во время экскурсии по заводу глава региона смог лично ознакомиться с технологией и выпускаемым оборудованием индустриального направления и обсудить с руководством завода перспективы развития предприятия.
Андрей Травников подчеркнул, что у завода «Тайра» давняя история, отражающая историю России, а потому серьезные перспективы. Глава региона также отметил, что руководство предприятия может подготовить соответствующие заявки, оформить инвестиционные проекты для включения их в программу реиндустриализации экономики региона, после чего власти Новосибирской области решат вопрос по их поддержке. В этом случае у предприятия будет возможность воспользоваться как мерами поддержки на региональном уровне, так и рассчитывать на господдержку в рамках различных отраслевых государственных программ федерального уровня: «Если мы видим, что это соответствует критериям наших региональных проектов, то достаточно оперативно принимается решение и на комиссии, и на инвестиционном совете о предоставлении региональных преференций. Если мы поймём, что это проект федерального масштаба, то будем заявлять его как флагманский проект программы реиндустриализации», — заявил Андрей Травников.
Как сообщили в пресс-службе обласного правительства, врио губернатора особенно выделил тот факт, что НЭМЗ «Тайра» производит вентиляционное оборудование для электропоездов «Ласточка», которые изначально были разработаны за рубежом: ««Это уже не импортозамещение, а полноценная локализация высокотехнологичного производства на территории России», — резюмировал глава Новосибирской области. Фото: пресс-служба Новосибирской области.
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