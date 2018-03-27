Биралюкасы, лабусы и пшеки: какие прозвища русские давали другим народам

В нашем многонациональном мире проживают около 1500 разных народностей. Каждая из них имеет свои особенности — культурные, религиозные, языковые. Все национальности имеют свои общепринятые названия.

Но, несмотря на это, под влиянием разных факторов большинство из них имеют еще и неофициальные прозвища, которыми наградили их соседи, братские народы или, наоборот, враги. Шутливые, добрые, язвительные — каждое из них имеет свою историю возникновения.

Самое первое прозвище

Началось все в глубокой древности. Первым прозвищем стало известное всем «варвары». Такое название развитые римляне и греки давали народам, речь которых им была непонятна. В эту группу попали разные национальности — кельты, германцы, славяне и прочие. Образованным грекам и римлянам в их разговорах слышалось постоянное «вар-вар», что и послужило основой для прозвища. Со временем первоначальное значение слова было потеряно, им начали называть грубых и невежественных людей, которые что-либо портят или разрушают. Входили в обиход прозвища и на Руси, многие народы получали прозвища от наших соотечественников.

Басурмане

Басурманами на Руси величали татар, людей другого вероисповедания. В основе своей это были иноверцы с Востока. Изначально прозвище имеет под собой именно религиозную основу. Считается, что слово «басурманин» образовалось изначально от искаженного «мусульманин». Позже это прозвище было применимо к многим народам иного вероисповедания.

Фряги или фрязины

Во второй половине XV столетия на территорию Русского государства прибывали иностранцы — в основном жители Италии . Среди них были специалисты, которые вносили свою лепту в развитии страны, — архитекторы, оружейники, инженеры. Русские называли их «фрязины», «фрязи» или «фряги».

Прозвище получилось путем трансформации сербского слова, которым называли католиков. Таким образом все итальянское получало определение «фряжский». Даже в некоторых официальных документах отражено это название. В отчетах и мемуарах к именам итальянских мастеров приписывалось прозвище «фрязин», впоследствии закрепившееся в истории.

Как появились немцы

Привычные всем слова «немцы», «немецкий» имеют интересную историю происхождения, которая уходит корнями в Средневековье. Помимо приезжавших в Россию итальянцев посещали ее и иные жители Европейского континента. В начале никто не обладал знаниями русского языка и на любые вопросы местного населения отвечал молчанием.

Голландии, Вот тогда-то возникла версия, что иностранцы немые, не умеют говорить. Так и появились «немцы». Интересно, что изначально этим прозвищем были награждены жители Германии Англии и другие. Со временем немцами стали называть только жителей Германии, определение прочно закрепилось в русском языке в качестве общепринятой нормы.

Фрицы, боши и гансы

Жители Германии за всю историю взаимоотношений получали разнообразные прозвища. Их можно назвать рекордсменами в этом вопросе. От своих соседей они получали звания «пруссаки» (от названия крупнейшего немецкого государства — Пруссии). Французы пренебрежительно называли их «боши». Это прозвище сложилось из сокращенного обозначений немецкого языка и дословно переводилось как «немецкая башка». Это название во время Первой мировой войны проникло и в русский язык. В это же время русские нарекли немцев «фрицами».

Прозвище — производное от популярного в Германии имени, которое могло быть как самостоятельным, так и сокращенным от имени Фридрих. Наиболее популярным это название стало, когда немцы в 1941 году вновь напали теперь уже на Советский Союз. Было тогда в обиходе и другое прозвище — «гансы», которое также возникло от одного из самых распространенных из немецких имен.

Хохлы

У каждого прозвища были свои предпосылки. Порой причиной возникновения нарицательных имен становились особенности внешнего вида. Так произошло с жителями Украины . Между ними и русскими произошел обоюдный обмен прозвищами. В прошлые времена казаки из Запорожья брили головы наголо, оставляя лишь чуб спереди. Русские называли его «хохол». Обладателей этой характерной прически и самих стали величать хохлами, а со временем это прозвище перешло на всех украинцев. Но и братья-украинцы в долгу не остались. Русские массово носили бороды, что и позволило называть их «кацапами». В украинском языке «цап» — козел, у которого есть борода. Украинское «як цап» («как козел») постепенно трансформировалось в известное всем кацап. Эти прозвища всегда имели шуточный оттенок, и представители братских народов относились к ним с юмором.

«Продуктовые» прозвища

Существует целый ряд прозвищ, которые имеют в своей основе кулинарные особенности той или иной нации. Например, итальянцев русские окрестили «макаронниками», поскольку известно, что макароны у них — любимое национальное блюдо, хотя этот продукт повсеместно известен и употребляется в пищу всеми народами мира. Гастрономическое прозвище получили и французы. Их русские нарекли «лягушатниками» — за употребление в пищу изысканных блюд, основу которых составляют эти земноводные. Получили «вкусное» наименование и братья-белорусы за свою любовь к блюдам из картофеля. Известно, что в их национальной кухне этот овощ является основой множества угощений. В белорусском языке картофель звучит как «бульба», вот от него то и появилось прозвище «бульбаши».

Биралюкасы, лабусы и пшеки

Биралюкасами русские величали литовцев. Прозвище возникло путем трансформации слов «бролис» — «брат» — или уменьшительного «бролюкас» — «братишка». Латыши получили прозвище лабусы благодаря своему известному приветствию labas, laba diena, что в переводе означает «добрый день». Поляков же русские называли пшеками. Основой для такого прозвища стал шипящий характер польской речи.

Простые сокращения

Целый ряд прозвищ возник в русском языке путем упрощения и сокращения длинных названий национальностей. Так, американцы стали америкосами, азербайджанцы — айзерами, армяне — арами.