На территориях торговых центров в Котельниках проведут противопожарные тренировки

Планы противопожарных тренировок на территориях торговых центров и кинотеатров, расположенных в городском округе Котельники , должны быть подготовлены до 2 апреля и переданы в местную администрацию. Такое поручение глава округа Ирина Польникова дала представителям коммерческих организаций.

Ирина Польникова провела оперативное совещание с представителями торговых центров и кинотеатров, где также присутствовали сотрудники надзорных органов и силовых структур. Основной вопрос, который обсудили участники совещания, касался соблюдения противопожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах.

Мы с вами по праву считаемся городом, где расположено наибольшее количество торговых центров. Наверное, вторые в Европе по количеству торговых площадей на душу населения. Для нашего города вопрос, который рассматриваем сейчас, актуален как никогда. Обращаю внимание на то, что всем необходимо составить официальные планы противопожарных тренировок и предоставить их в администрацию до 10 часов утра 2 апреля

— Ирина Польникова.

Глава Котельников уточнила, что данная информация будет передана в надзорные органы. Ирина Польникова подчеркнула необходимость проведения инструктажей с сотрудниками частных охранных предприятий и техническим персоналом. Глава Котельников особо отметила, что в оперативном порядке нужно проверить все системы на работоспособность: входы и выходы, как открываются и закрываются двери, наличие информационных табличек на соответствие плановой эвакуации, электропроводку, возможность протекания кровли в весенний период.

Как руководитель муниципалитета я требую проверить наличие огнетушителей и срок их действия. Второе — актуализировать всю информацию, расположенную на стендах, а также табличках о правилах пожарной эвакуации. Также провести инструктаж со всем персоналом, который задействован в этой работе. Проводить тренировки надо в то время, когда есть посетители в центре, чтобы четко понимать, как действует охрана, а также проанализировать другие вопросы

— Ирина Польникова.

Глава городского округа обязала провести инструктаж с сотрудниками торговых центров и кинотеатров до 30 марта.

кто-то не услышит мои слова, обращу особое внимание на эти торговые центры. Уделите, пожалуйста, внимание самому важному вопросу — исключению риска человеческой гибели

— Ирина Польникова.