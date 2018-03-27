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На территориях торговых центров в Котельниках проведут противопожарные тренировки
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На территориях торговых центров в Котельниках проведут противопожарные тренировки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Планы противопожарных тренировок на территориях торговых центров и кинотеатров, расположенных в городском округе Котельники, должны быть подготовлены до 2 апреля и переданы в местную администрацию. Такое поручение глава округа Ирина Польникова дала представителям коммерческих организаций.
Ирина Польникова провела оперативное совещание с представителями торговых центров и кинотеатров, где также присутствовали сотрудники надзорных органов и силовых структур. Основной вопрос, который обсудили участники совещания, касался соблюдения противопожарной безопасности в торговых центрах и кинотеатрах.
Мы с вами по праву считаемся городом, где расположено наибольшее количество торговых центров. Наверное, вторые в Европе по количеству торговых площадей на душу населения. Для нашего города вопрос, который рассматриваем сейчас, актуален как никогда. Обращаю внимание на то, что всем необходимо составить официальные планы противопожарных тренировок и предоставить их в администрацию до 10 часов утра 2 апреля
— Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что данная информация будет передана в надзорные органы. Ирина Польникова подчеркнула необходимость проведения инструктажей с сотрудниками частных охранных предприятий и техническим персоналом. Глава Котельников особо отметила, что в оперативном порядке нужно проверить все системы на работоспособность: входы и выходы, как открываются и закрываются двери, наличие информационных табличек на соответствие плановой эвакуации, электропроводку, возможность протекания кровли в весенний период.
Как руководитель муниципалитета я требую проверить наличие огнетушителей и срок их действия. Второе — актуализировать всю информацию, расположенную на стендах, а также табличках о правилах пожарной эвакуации. Также провести инструктаж со всем персоналом, который задействован в этой работе. Проводить тренировки надо в то время, когда есть посетители в центре, чтобы четко понимать, как действует охрана, а также проанализировать другие вопросы
— Ирина Польникова.
Глава городского округа обязала провести инструктаж с сотрудниками торговых центров и кинотеатров до 30 марта.
кто-то  не услышит мои слова, обращу особое внимание на эти торговые центры. Уделите, пожалуйста, внимание самому важному вопросу — исключению риска человеческой гибели
— Ирина Польникова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить безопасность торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей в Подмосковье.
Сегодня в Москве и Подмосковье проходят акции в память о жертвах пожара в торговом центре Кемерова. 28 марта объявлено днем траура. По всей стране приспустят флаги и отменят развлекательные передачи.
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