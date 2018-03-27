В Саратове дачный вор похитил 78 банок тушенки из кролика

Полицейские Волжского района вчера поймали подозреваемого. Как сообщили в ГУ МВД, заявление поступило еще перед новогодними праздниками. 41-летний житель Саратова сообщил, что с 11 по 13 декабря кто-то совершил продуктовый налет на его дачу в СНТ «Пчелка». Проникнув в дом через разбитое окно, а также взломав гаражный замок, вор украл инструменты, генератор, сварочный аппарат, болгарку, шуруповерт, а также целый набор полезных в хозяйстве вещей. Например, автомобильный пылесос, фляги, приемник, плюс 78 банок тушенки из кролика.

Уголовное дело подходит к логическому завершению — 40-летний рецидивист признался в содеянном и пребывает под домашним арестом.