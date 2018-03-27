Блогер Владимир Лешуков: Совместная работа общественников и власти

Саратов . 30 марта в 11:00 в Парламентском зале Саратовской областной Думы (Радищева, 24) пройдет заседание первой открытой переговорной площадки на тему «Сохранение историко-культурного наследия области: совместная работа общественников и власти».

В повестке дня два вопроса:

1. О создании на базе Саратовской областной Думы переговорной площадки для обсуждения наиболее острых проблем, поднятых независимыми общественниками, с привлечением компетентных структур органов исполнительной власти разных уровней и общественных объединений.

Цели проекта: выработка алгоритмов эффективного решения проблем;

Задачи проекта: выстраивание качественного диалога между независимыми общественниками и органами власти.

2. Вопрос обозначен в теме площадки.

Приглашаем всех неравнодушных людей, которым есть что предложить и чем вложиться (временем, руками, рублем, идеями, компетенцией).

Переговорная площадка не является местом предъявления претензий друг другу. Ее задача объединить усилия для решения конкретных проблем, способствовать созданию сообщества граждан, готовых к эффективной работе на благо общества.