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Блогер Владимир Лешуков: Совместная работа общественников и власти
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Блогер Владимир Лешуков: Совместная работа общественников и власти 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Саратов. 30 марта в 11:00 в Парламентском зале Саратовской областной Думы (Радищева, 24) пройдет заседание первой открытой переговорной площадки на тему «Сохранение историко-культурного наследия области: совместная работа общественников и власти».
В повестке дня два вопроса:
1. О создании на базе Саратовской областной Думы переговорной площадки для обсуждения наиболее острых проблем, поднятых независимыми общественниками, с привлечением компетентных структур органов исполнительной власти разных уровней и общественных объединений.
Цели проекта: выработка алгоритмов эффективного решения проблем;
Задачи проекта: выстраивание качественного диалога между независимыми общественниками и органами власти.
2. Вопрос обозначен в теме площадки.
Приглашаем всех неравнодушных людей, которым есть что предложить и чем вложиться (временем, руками, рублем, идеями, компетенцией).
Переговорная площадка не является местом предъявления претензий друг другу. Ее задача объединить усилия для решения конкретных проблем, способствовать созданию сообщества граждан, готовых к эффективной работе на благо общества.
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