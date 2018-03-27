В Покровском-Стрешневе школьникам расскажут о профессиях будущего

В библиотеке №232 района Покровское-Стрешнево в среду, 28 марта, состоится информационный час «Профессии будущего». На мероприятие по профориентации приглашаются школьники и их родители. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.

— Гости узнают, какие специальности становятся все менее востребованными, а какие, наоборот, будут пользоваться спросом у работодателей. В ходе информационного часа школьники сами смогут рассказать, кем они видят себя в будущем, а взрослые понять, что можно предложить своим детям и внукам, стоящим перед выбором профессии, — пояснила Татьяна Иванова

Также собравшиеся познакомятся с учебными заведениями, готовящими востребованных специалистов.

Напомним, библиотека №232 располагается по адресу: 2-й Тушинский проезд, дом 8. Начало в 15.00. Вход свободный.