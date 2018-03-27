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В Покровском-Стрешневе школьникам расскажут о профессиях будущего
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В Покровском-Стрешневе школьникам расскажут о профессиях будущего 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №232 района Покровское-Стрешнево в среду, 28 марта, состоится информационный час «Профессии будущего». На мероприятие по профориентации приглашаются школьники и их родители. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— Гости узнают, какие специальности становятся все менее востребованными, а какие, наоборот, будут пользоваться спросом у работодателей. В ходе информационного часа школьники сами смогут рассказать, кем они видят себя в будущем, а взрослые понять, что можно предложить своим детям и внукам, стоящим перед выбором профессии, — пояснила Татьяна Иванова.
Также собравшиеся познакомятся с учебными заведениями, готовящими востребованных специалистов.
Напомним, библиотека №232 располагается по адресу: 2-й Тушинский проезд, дом 8. Начало в 15.00. Вход свободный.
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