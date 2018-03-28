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В больницы и поликлиники Волгоградской области поступает новая техника
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В больницы и поликлиники Волгоградской области поступает новая техника 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Новая медицинская техника продолжает поступать в больницы и поликлиники Волгоградской области в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, на эти цели из областного бюджета выделено около 28 миллионов рублей. Кроме того, за счет средств резервного фонда ОМС будет приобретено 66 единиц медоборудования на сумму 37 миллионов рублей.
Отметим, в этом году в областной кардиологический центр поступил передвижной рентгенотелевизионный аппарат стоимостью 9,8 миллиона рублей, необходимый для проведения операций и диагностики.
В конце прошлого года в региональном онкологическом диспансере было установлено роботизированное оборудование для лабораторно-гистологической службы. В родильный дом №1 Тракторозаводского района поступил современный гистерорезектоскоп, используемый при проведении сложных гинекологических операций и экстренной хирургии при родоразрешении.
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