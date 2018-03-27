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Досуговый центр «Крылья» приглашает активных пенсионеров на бесплатные занятия
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Досуговый центр «Крылья» приглашает активных пенсионеров на бесплатные занятия 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В досуговом центре «Крылья» открыт набор в бесплатные секции в рамках пилотного проекта «Активное долголетие». Для людей старшего поколения здесь проходят тренировки для поддержания физической активности и различные творческие занятия.
— Большой популярностью пользуются скандинавская ходьба и вокал. Еще одно интересное направление — латиноамериканские танцы. Это новая секция. На занятия могут записаться как взрослые, так и дети от 3 до 99 лет — рассказала руководитель клуба Евгения Хапкова.
Помимо занятий в центре регулярно проходят праздничные вечера и концерты. Так, 24 марта перед гостями выступили воспитанники детских танцевальных и вокальных студий, а главным подарком для зрителей стало выступление вокалистки Веры Снежн
ой, которая работала с Вили Токаревым, Любовью Успенской и другими популярными исполнителями шансона. В завершении праздника для гостей устроили чаепитие.
Записаться в секции можно уже сейчас. Узнать дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно телефону: 8 (495) 491-18-61.
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