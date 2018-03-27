Термометры и лампы: ростовчан призывают сдать ртутьсодержащие отходы

Первая в 2017 году акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Ростове уже на этой неделе. В субботу, 31 марта, по городу будет ездить спецмашина компании «Техноэколог» ( Hyndai Porter, госномер Т030ВХ 161) и принимать у населения люминесцентные лампы, термометры, тонометры.

— Такой тип отходов относится к первому классу опасности, то есть является чрезвычайным и представляет угрозу стойкого загрязнения окружающей среды, нанесения вреда здоровью и жизни человека, — пояснили в компании «Техноэколог». Маршрут движения автомобиля для сбора ртутьсодержащих отходов:

Советский район: перекресток Зорге/Стачки, парковка у входа в парк Плевен, рядом с памятником воинам-интернационалистам. Время — 9:00–9:20;

Железнодорожный район: парковка рядом со входом в ТРК «Сокол» со стороны пр. Стачки. Время — 9:30–9:50;

Ленинский район: перекресток пер. Соборный/ул. Пушкинская, парковка на ул. Пушкинской, напротив бывшего кинотеатра «Россия». Время —10:00–10:20;

Кировский район: перекресток пр. Ворошиловский/ ул. Красноармейская, парковка за остановкой по ул. Красноармейской (напротив ресторана «Донская чаша»). Время — 10:30–10:50;

Пролетарский район: площадь К. Маркса, перекресток ул. Советской и 19-й Линии, парковка в районе памятника К. Марксу. Время — 11:00–11:20;

Первомайский район: район ДК «Ростсельмаш». Площадь Комбайностроителей, парковка на подъезде к зданию «Проектпромвентиляции» за трамвайными путями. Время — 11:30–12:00;

Ворошиловский район: перекресток бул. Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» — рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери. Время — 12:30–13:00;

Октябрьский район: ул. Таганрогская, парковка по ул. Таганрогской, 161, рядом со входом в гарнизонный Дом офицеров г. Ростова-на-Дону. Время — 13:30–14:00.