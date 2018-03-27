Колокола, которые создавали историю России

Они — «голос» России . Звучащий то романтичным вечерним звоном, то тревожным набатом, то переливчатым благовестом. У каждого русского колокола своя судьба, своя история. К сожалению, от многих из них до нас донеслись только «отголоски». А некоторым, по преданию, еще предстоит возвестить великое возрождение земли русской…

Вечевой Новгородский колокол

О судьбе вечевого колокола сложено много легенд. В 1478 году, Иван III с войском подошел к Господину Великому Новгороду и осадил его. При этом московский князь со всей строгостью поставил вопрос о вечевом строе. События те описаны в летописях буквально по дням. 8 февраля «князь великий велел колокол вечный спустити и вече разорити». В ознаменование ликвидации новгородской вольницы Вечевой колокол был снят с колокольни и вывезен в Москву . С таким решением судьбы самого вольного колокола Руси народная молва не хотела соглашаться. И родилась легенда, что вечник «в плен московский на позорище» не пошел. Добравшись до пределов Новгородской земли, выбрал горочку покруче, покатился под нее и, ударившись о камни, убился насмерть, крикнув умирая: «Воля!». А кому-то послышалось, что он «Валда» кричал. Валдою ( Валдаем ) и стали звать те горочки. А осколки вечника превратились в маленькие колокольчики… Но летописи говорят о том, что колокол благополучно добрался до Москвы. Там, на колокольне Успенского собора, подавив гордость, стал петь в один голос с другими русскими колоколами. Существует предположение, что в 1673 году он был перелит в московский «Набатный» или «Всполошный» и помещен в полубашенке возле Спасских ворот. А в 1681 году, по указу царя Федора Алексеевича, якобы был сослан в Николо-Карельский монастырь за то, что своим звоном в полночь испугал его.

Угличский набатный ссыльный колокол

До 1591 года в Угличе на колокольне Спасского собора висел ничем не примечательный, обыкновенный набатный колокол, который к тому времени, как говорится в летописях и устных преданиях, жил триста лет. Но вот 15 мая 1591 года, когда был убит царевич Дмитрий, колокол вдруг сам «неожиданно заблаговестил». Это по легенде. По исторической версии, по приказу Марии Нагой пономарь Федот Огурец оглушительно зазвонил в этот колокол, оповещая народ о гибели царевича. Угличане расплатились с предполагаемыми убийцами наследника престола. Царь Борис Годунов жестоко наказал не только участников этого самосуда, но и колокол. Набатный колокол, звонивший по убиенному царевичу, сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, принародно на площади, наказали 12 ударами плетей. Вместе с угличанами отправили его в сибирскую ссылку. Целый год они на себе, под конвоем стражников, тянули колокол до Тобольска. Тогдашний тобольский воевода князь Лобанов-Ростовский велел запереть корноухий колокол в приказной избе, сделав на нем надпись «первоссыльный неодушевленный с Углича». Затем колокол висел на колокольне церкви Всемилостивого Спаса. Оттуда был перемещен на Софийскую соборную колокольню. А в 1677 году, во время большого тобольского пожара «расплавился, раздался без остатка». Так, волею судьбы «вечный ссыльный» оказался не вечным.

Благовестный колокол Саввино-Сторожевского монастыря

Благовестники, самые тяжелые среди церковных колоколов, издревле определяли своим голосом характер звона того или иного храма или монастыря. В середине XVII века усердием почитателя преподобного Саввы государя Алексея Михайловича появился свой «Царь-колокол» и в Саввино-Сторожевском монастыре. Государев пушечный и колокольный мастер Александр Григорьев отлил самый знаменитый монастырский колокол — Большой Благовестный — весом в 2125 пудов (ок. 35 тонн). Колокол обладал необычайно глубоким и красивым звоном, равного которому в России не было, и, по преданию, был слышен даже в Москве. Он являлся уникальным в колокольном литье явлением — это «колокол, настроенный сам в себе». Необычайная чистота сплава колокола до сих пор вызывает удивление специалистов. Кроме звучания, Благовестный колокол замечателен своим внешним оформлением. Он не имел никаких общепринятых для колоколов украшений (образы Спасителя, Богородицы, святых, царские гербы и регалии), кроме надписи, покрывавшей его стенки в девять рядов. Из них нижние три — тайнопись, составленная лично Государем. Тайнопись была разгадана лишь в 1822 году. Из нее следовало, что колокол отлит в знак особого расположения к монастырю царя Алексея Михайловича — «от любви своея душевная и от сердечного желания». В 1930-х годах все колокола монастырской звонницы были сняты и разбиты. Последним «пал» Большой Благовест, самый певучий колокол России, — в октябре 1941 года. Скорее всего, его переплавили на военные нужды. Ныне от него сохранилась лишь часть языка, находящаяся в обители.

Соловецкий пленный колокол

Летом 1854 года английские корабли блокировали беломорские порты. 6 июля два шестидесятипушечных фрегата «Бриск» и «Миранда» подошли к Соловецкому монастырю. После отказа архимандрита Александра сдать обитель, начался неравный бой. Всего то две шестифутовые монастырские пушки против ста двадцати орудий фрегатов. Беспримерная храбрость и яростное сопротивление защитников монастыря вынудили англичан отступить. Спустя пятьдесят лет, в 1908 году, Соловецкий монастырь посетил член Лондонской торговой палаты Эдвард Келарт. Тогда один из монахов сообщил ему о краже англичанами русского колокола в 1854 году. Келарт с недоверием отнесся к истории, ведь монастырь не был взят. Сделали запрос. Выяснилось, в Портсмуте действительно хранился колокол, вывезенный из Беломорья. Весом в 139 килограмма, с изображением иконы Казанской Божией Матери. Надпись на нем сообщала: «1852 года лили сей колокол Вятской губернии города Слободского братья Бакулевы». Предположительно, он был вывезен из Никольской церкви на Ковде. Вернули соловецкий колокол только в 1912 году. 4 августа, на монастырском пароходе бывшего пленника привезли на Соловки. Радостным трезвоном встречали его колокольные собратья. Сотни богомольцев и монахов заполнили берег. «Возвращенца» подвесили на Царской колокольне рядом с «Благовестом» — еще одним символом чудесного спасения обители.

Царь-колокол

«Царь-колокол» относится к богатырям — тысячникам. Такие колокола стали отливать с XVI века. В 1533 г. мастер Николай Немчин отлил первый «тысячник», установленный на специальной деревянной звоннице в Московском Кремле. В 1599 году в Москве был отлит Успенский Большой колокол весом более 3 тыс. пудов. Он погиб в 1812 году, когда французы взорвали звонницу, пристроенную к колокольне Ивана Великого. Но в 1819 году литейщик Яков Завьялов воссоздал этот колокол. Весом уже 4 тыс. пудов, он сохранился и сегодня, находится на звоннице Кремля. В XVII в. русские колокольных дел мастера снова отличились. Андрей Чохов, отливший знаменитую Царь-пушку, в 1622 г. завершил работу над колоколом «Реут» в 2 тыс. пудов, который сейчас находится на колокольне Ивана Великого. В 1655 г. Александр Григорьев в течение года отлил колокол в 8 тыс. пудов. По свидетельству очевидцев, для раскачки 250-пудового языка требовалось 40 — 50 человек. Колокол звонил в Кремле до 1701 г., когда во время пожара упал и разбился. Воссоздать самый большой колокол в мире вознамерилась Государыня Императрица Анна Иоанновна, увеличив его вес до 9 тыс. пудов. Отливать заказ взялась известная династия колокольных мастеров Моториных. В ноябре 1735 г. колокол был успешно завершен. Он весил 12327 пудов (около 200 т.) и был назван «Царем-колоколом». Весной 1737 г. во время очередного пожара загорелся деревянный сарай над колокольной ямой, где находился колокол. От огня он раскалился, а при попадании воды в яму дал трещины. От колокола откололся «небольшой» кусочек в 11,5 т. И только в 1836 г., спустя сто лет, «Царь-колокол» был поднят и установлен на специальном постаменте у колокольни Ивана Великого, где обретается и поныне.

Колокола Ростова Великого

В 1682 году мастером Филиппом Андреевым был отлит для звонницы первый, не самый большой, колокол весом «всего» 500 пудов, названный «Лебедем». В следующем году — «Полиелейный» весом 1000 пудов. Лил его тот же мастер. А в 1688-м Флор Терентьев вылил самый большой колокол — в 2000 пудов по имени «Сысой». Раскачивают его два человека, и до сих пор колокол славится как один из красивейших по звучанию. «Голодарь» («Великопостный») переливался трижды (в последний раз в 1856 году), весу в нем 172 пуда, а назван так потому, что в него звонили в великий пост к определенным службам. Самый старый колокол звонницы Успенского собора «Баран» (80 пудов). В 1654 году его отлил в Ростове московский мастер Емельян Данилов, умерший в этом же году от моровой язвы. Остальные колокола — от 30 и ниже пудов. Два имеют названия: «Красный» и «Козел». Эти колокола датируются XVII веком. Девять больших колоколов были подвешены на звоннице в одну линию, четыре меньших — поперек, всего 13 колоколов. Замысел был гениальный — об этом говорит результат: ростовские звоны до сих пор считаются самыми красивыми в России. Здесь были рождены и сохранены до наших дней Ионинский, Егорьевский, Акимовский (Иоакимовский), Калязинский звоны.

Колокола Троице-Сергиевой Лавры

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры одна из самых высоких и самых красивых в России. 88-метровую ажурную белокаменную красавицу иногда сравнивают с русской березой. Ее начали строить в 1740 году, а закончилось возведение к 1770 году, при Екатерине II. Колокольный подбор Лавры славился по всей России как самый древний и обладал красивым слаженным звучанием. Самый ранний из сохранившихся колоколов Троице-Сергиевой Лавры — «Чудотворцев», отлитый в 1420 году при игумене Никоне — преемнике преподобного Сергия Радонежского . «Лебедь», или «Полиелейный» был отлит для Лавры в 1594 году на средства Бориса Феодоровича Годунова. В 1602 году в монастырь привезли из Москвы еще один колокол, пожалованный Годуновым. В Троицкую обитель за ним шел сам «царь и великий князь Борис Федорович всея Руссии и с царицею». Позже, в 1683 году, в мастерских самой Лавры был отлит «Корноухий» (названный так оттого, что имел не медные, а железные уши), или «Воскресный» колокол, имеющий весу 1275 пудов. А в 1759 году на колокольню был поднят уникальный благовестный колокол «Царь», в 4 000 пудов. Вес только его языка составлял 88 пудов! Зимой 1930 года, исторические колокола «Корноухий», «Годуновский» и «Царь», шедевры колокольных мастеров, были уничтожены. Об этой трагедии сохранилось свидетельство в дневниках М. М. Пришвина:

“11-го января сбросили Корноухого. Как по-разному умирали колокола… Большой Царь доверился людям в том, что они ему ничего худого не сделают, дался, опустился на рельсы и с огромной быстротой покатился. Потом он зарылся головой глубоко в землю. Корноухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то качнется, то разломает домкрат, то дерево под ним трескается, то канат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его потащили тросами… Когда он упал, то и разбился вдребезги. По-прежнему лежал на своем месте Царь-колокол и в разные стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки Корноухого. ”

16 апреля 2004 года на звонницу Троице-Сергиевой Лавры был поднят новый «Царь-колокол», самый большой из существующих в России. Этот колокол-гигант весит 72 тонны, а его высота составляет более четырех с половиной метров.