Увеналий, Онисим, Онуфрий: какие имена носят русские староверы

Раскол церкви на Руси произошел в середине XVII столетия, когда по инициативе патриарха Никона была проведена церковная реформа с целью привести русские религиозные традиции в соответствие с греческим православием.

Но не все приняли нововведения, и упорство нежелающих новой породило старообрядчество. Староверы и по сей день живут по своим законам, в частности, по-особенному нарекают своих детей.

Как давали имена старообрядцы?

В статье «Об имени собственном в русских конфессиональных группах» доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института языкознания АН СССР/ РАН Никитина отмечает: «Внутриконфессиональные и территориальные варианты старообрядческой культуры пользуются стихийно сложившимися именниками — совокупностью наиболее употребительных в данной локальной культуре имен, однако общей основой всех локальных именников являются старообрядческие святцы».

Итак, имена давались строго по святцам: мальчикам в течение первых восьми дней, девочкам — в пределах восьми дней до или после даты рождения. Поэтому многие староверы носили имена редкие и в наше время практически позабытые, например: Макарий, Прокопий, Савватий, Февруса, Улита, Ермил, Гликерия, Каллистрат, Корнил, Секлетинья, Гермоген, Фотинья. При этом в одной семье могло быть несколько детей с одинаковыми именами — это не возбранялось.

Канонические и неканонические формы

Этнограф Назаров в работе «Именник старообрядцев-поповцев земли Уральского Казачьего войска» обращает внимание на то, что в метрических книгах старообрядческих поселений встречаются как канонические, так и неканонические написания отдельных имен. К последним, к примеру, можно отнести такие, как Афтаном, Антон, Гаврила, Ефимий, Михайла, Степан, Фокий; Настасья, Анисья, Дарья, Арина, Устина.

«Некоторые имена в метрической книге за 1833 год встретились только в неканонической форме, — сообщает исследователь, — например, мужские имена Авиналий, Анисим, Ануфрий, Арефий, Кирила (Кирилла), женские имена Алимпиада (Елимпияда), Улияна (Ульяна), Улияния (Ульяния). Им соответствуют канонические формы Увеналий, Онисим, Онуфрий, Арефа, Кирил; Олимпиада, Иулиана, Иулиания».

Интересно, что по старообрядческим канонам имя Николай встречается только в форме Никола, бытовавшей до так называемой книжной справы во второй половине XVII века. Согласно источникам, протопоп Аввакум говорил по этому поводу: «В немцах немчин был Николай, а при апостолах еретик был Николай, а во святых нет нигде Николая».

Как менялись традиции?

По словам Никитиной, хоть в старообрядческой среде нередко встречались и общеупотребительные имена — Иван, Мария, Петр, Анна, Василий, Татьяна, Павел, Наталья, наряду с ними в ходу были и менее распространенные — Савелий, Евдокия, Карп, Ефросинья, Савватий, Прасковья, Ульяна, Матрена, Пелагея, Акулина, Федора, Мавра.

Причем происходило это уже в послереволюционный период, на что указывает документация, хранящаяся в сельсоветах некоторых старообрядческих сел Урала и Сибири.

Иногда молодежь самовольно меняла имена: например, Федора становилась Фаиной, Акулина — Линой, Пелагея — Полиной, Фотинья — Светланой (перевод с греческого). Приверженцы старой веры подобное поведение осуждали: «Имя без толку менять нельзя: оно по книге дадено (то есть по святцам) и веками испытано».

Только в 60-е годы ХХ века старообрядцы стали называть своих детей более традиционными для нас именами, хотя тоже имеющимися в святцах, — Андрей, Сергей, Анатолий, Екатерина, Валентина, Галина.

Сегодня «старообрядческие» имена встречаются в основном у выходцев с Урала и из Сибири, а также у потомков старообрядцев, после революции эмигрировавших на Запад. Причем С. Е. Никитина отмечает: «Старообрядческие имена у староверов в Америке также поражают своей необычностью. Вот, например, мужские имена: Авраамий, Онуфрий, Лаврен, Нестор, Киприян — от них не образовывают уменьшительных.

Такие женские имена, как Минадора, Феоктиста также не имеют уменьшительных форм. Те же, которые их имеют, не всегда совпадают с привычными для нас: Прасковья — Пана, Климент — Митька, Евдокия — Кея (от варианта Евдокея), Фетинья — Фета. В последнее время появляются в качестве уменьшительных „американские“ имена: Сэм (от Самуил), Салли (от Саломея, русский вариант — Солонька) и так далее».

Можно ли определить, что то или иное имя является старообрядческим? Можно, если кроме старообрядческих святцев, оно нигде не фигурирует. В остальных случаях для этого следует изучить историю предков носителя имени.