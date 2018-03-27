Volvo XC90 не виновата в «аризонской» трагедии

Представители компании Waymo (в своё время Google именно ей передала все документы по своему автономному проекту) уже успели заявить, что если бы на месте «аризонской» Volvo XC90 был их автомобиль (доработанный Chrysler Pacifica), то трагедии не случилось бы. Между тем, Зак Петерсон, представитель Aptiv — компании, которая по заказу Volvo поставляла радар и камеру для XC90, уже заявил, что при установке нового оборудования по просьбе Uber техники отключили штатную систему обнаружения пешеходов. С одной стороны, это вполне логичный шаг — нужно обеспечить чистоту эксперимента, с другой, именно отключение аппаратуры Aptiv и привело к смерти Херцберг.

Дело в том, что компания Intel Mobileye (субпоставщик, который снабжает Aptiv процессорами и датчиками), провела свои тесты, использовав изображение, полученное с аппаратуры, установленной на Volvo XC90 по заказу Uber. Как отмечают в Intel Mobileye, несмотря на низкое качество звука и изображения программное обеспечение самой обычной штатной Volvo XC90 видит Элейн Херцберг как минимум за секунду до столкновения! А это означает, что, задействовав в автоматическом режиме тормоза, руль и сигнал (для привлечения внимания пешехода), можно было существенно снизить последствия аварии.

Напомним, что бездомная 49-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла в прошлое воскресение в пригороде Финикса (Аризона) в 22-00 по местному времени. Как показала видеозапись, за 10 секунд до столкновения оператор, призванный контролировать автомобиль, сидел, опустив голову вниз, и совершал манипуляции с телефоном. Он поднял голову лишь за доли секунды до столкновения. Важно отметить, что по данным американской прессы этим оператором оказался субъект, ранее судимый за грабеж…