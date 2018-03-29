В Петербурге могут увековечить память погибших в теракте в метро

С. - ПЕТЕРБУРГ , 29 мар — РИА Новости . Вопрос увековечения памяти погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года в настоящее время обсуждается, соответствующее обращение поступило от общественной организации «Прерванный полет», сообщил журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков

"Это обращение в адрес губернатора от общественной организации «Прерванный полет», от родственников. Они решили высказать свою позицию. Я этот документ передам Георгию Сергеевичу Полтавченко , и он примет то или иное решение", — сказал он.

Как сообщил председатель совета Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Прерванный полет» Георгий Ефименко , предлагается установить какой-то памятный знак у станции метро «Технологический институт». «Мы предлагаем это сделать в районе станции метро „Технологический институт“, установить какой-то памятный знак — мемориальную доску или памятное место, где можно возложить цветы», — сказал он.

По словам Ржаненкова, вопрос увековеченья памяти погибших уже обсуждался с родственниками погибших и пострадавших, но есть разные взгляды на этот вопрос. «На фасады таких зданий плиты не устанавливаются… Но самое главное есть масса горожан, которая не желает, чтобы это было на этом месте, потому что это напоминание… Но место, куда возлагать и приносить цветы это можно сделать и организовать с учетом позиции родственников… Эта тема будет обсуждаться, что-то будет сделано однозначно», — сказал глава комитета.