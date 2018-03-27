Петр III: был ли внук Петра I душевнобольным

Он кривлялся во время церемоний, играл солдатиками и заявлял, что предпочел бы править цивилизованной Швецией , нежели дикой Россией . Под его именем будет «бередить Россию» Емельян Пугачев.

Чужой среди своих

При рождении Петр Федорович получил имя Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпской. Его матерью была дочь Петра I, цесаревна Анна Петровна. Она скончалась практически сразу после рождения сына, простудившись во время празднований в честь маленького Петра. В 11-летнем возрасте он потерял и отца — герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха.

По отцовской линии Петр III приходился внучатым племянником королю Швеции Карлу XII и долгое время воспитывался как наследник шведского престола в доме своего дяди, епископа Адольфа Эйтинского, ставшего позднее шведским королем Адольфом Фредриком. В 14 лет мальчика забрала тетушка из России — императрица Елизавета, пытавшаяся закрепить трон за Романовыми.

Главный враг

После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году Петр III был провозглашен императором. Современники рисовали нелицеприятный портрет нового правителя. Своими выходками он приводил весь двор в замешательство. Говорили, что от своего деда он унаследовал только страсть к горячительным напиткам, которые начал употреблять, якобы, еще в раннем детстве.

Перед иностранными министрами он вел себя фамильярно и нес такую нелепицу и вздор, что «обливалось сердце кровью от стыда». Считали, что главным врагом нового государя является он сам.

Задержка в развитии?

Странное поведение императора рождало слухи о его неполноценности. В юности он переболел тяжелой формой оспы, что могло стать причиной отклонений в развитии. При этом Петр Федорович получил прекрасное техническое образование. Он хорошо разбирался в точных науках, географии и фортификации, владел немецким, французским и латинским языками. Только вот беда — русского почти не знал, и, видимо, не очень-то и стремился освоить — перспектива управлять Россией его вообще раздражала.

Впрочем, многие образованные вельможи владели русским языком ничуть не лучше. Однако, он не был злым человеком, скорее — простодушным. Любил приврать или пофантазировать. Особенно «странности» «одолевали» Петра Федоровича в храме. Во время богослужения он мог хихикать, вертеться, громко разговаривать. Придворных дам заставлял вместо поклонов делать книксен.

«Лихорадка»

Как только Петр III вступил на трон, он увлеченно погрузился в государственные дела. За 186 дней своего правления он подписал 192 документа. Он упразднил Тайную канцелярию, запретил доносы и пытки, объявил амнистию, возвратив из ссылки 20 тысяч человек, издал указ о свободе вероисповедания и запрете преследования старообрядцев. Петр Федорович передал в пользу государства изъятые у монастырей земли, объявил лес национальным богатством, учредил Государственный банк и ввел в оборот первые ассигнации.

Издал манифест о вольности дворянства, по которому дворяне освобождались от обязательной военной службы и от телесных наказаний. Среди важных, а, порой, и прогрессивных законов встречались как не слишком актуальные (император велел крестить младенцев только в подогретой воде), так и по-настоящему пугающие — ходили слухи, что новый император хочет провести церковную реформу по протестантскому образцу.

Нелюбимая жена

В 17 лет Петра женили на принцессе Ангальт-Цербстской, будущей императрице Екатерине II. Вероятно, Петр Федорович пытался «подружиться» со своей 16-летней супругой, но они были слишком разными: она — живая и любопытная, он — инфантильный и маниакально увлеченный игрой в солдатики, охотой, вином. Через 10 лет супружества у них родился сын Павел — будущий император.

Внешнее сходство отца и сына, между тем, не мешало судачить о том, что настоящим отцом наследника является фаворит Екатерины — Сергей Салтыков . О том, что отцом последующих детей Екатерины точно является не ее законный супруг, уже не спорили, ведь сам император заявлял, что не знает, откуда у жены «берутся беременности».

Впрочем, и сам император не отличался супружеской верностью. Он всерьез намеревался жениться на своей фаворитке — Елизавете Воронцовой, для чего было необходимо устранить нелюбимую жену. Для Екатерины и сына Павла были уже подготовлены специальные покои в Шлиссельбургской крепости. Но императрица опередит нерасторопного супруга.

Не сотвори себе кумира!

Кумиром и объектом подражания для Петра Федоровича был прусский король Фридрих II — выбор неудачный, если учесть, что уже несколько лет Россия находилась с Пруссией в состоянии войны. К всеобщему изумлению Петр III не только заключил невыгодный для России мир с Пруссией, но и ввел в российской армии прусскую форму. Не способствовала популярности императора и введенная палочная система наказаний на прусский манер. Вскоре гвардейцы стали открыто выражать свое недовольство.

Безвольная жертва обстоятельств

Именно гвардейцы помогут Екатерине взойти на престол: сенат, войска и флот присягнут новой правительнице, а Петр согласится подписать отречение от престола. Екатерине удастся придать перевороту благопристойный вид, чтобы все выглядело как исполнение народной воли. В манифесте так и будет сказано: «по желанию всех наших верноподданных». Тем временем свергнутый император ожидал своей участи в Ропшинском дворце, что в 30 километрах от Санкт-Петербурга

Через неделю Екатерина Алексеевна получила письмо о том, что супруг скончался. Что произошло в Ропше неизвестно до сих пор. Народу объявили, что император скончался от геморроидальной колики. Однако, существует общеизвестная версия, что Петра Федоровича убил Алексей Орлов , верный человек императрицы.