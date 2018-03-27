Какие русские города сначала были заводами

Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Промышленность в России всегда занимала особое место, и сотни русских городов выросли у заводов. 10 из них, в России и на Украине , даже выбились в областные центры: Петрозаводск Барнаул , Кемерово, Иваново, Донецк Луганск и Николаев.

Знаете ли вы о том, куда ведёт главная улица Петербурга ? Верно, к Адмиралтейству. Само слово «Адмиралтейство» вызывает ассоциации с военными картами и лоциями, по которым двигают фигурки кораблей, планируя поход, седоусые адмиралы… Но Адмиралтейства занимались не применением, а строительством военных флотов, а стало быть, петербургский «тризубец» сходится у проходной судозавода.

Между крыльями Адмиралтейства когда-то были стапеля, и до 1844 года золочёный шпиль в перспективе Невского дополняли мачты; за 140 лет всего было построено около 300 кораблей. С появлением современных металлических кораблей верфь вывели на острова в устье Невы, но до сих пор она так и зовётся — Адмиралтейской. И если уж даже центр Петербурга — завод, а не храм, не дворец и не крепость, что уж говорить о других городах?

Петрозаводск

Основан: 1703, Пётр I Отрасль: металлургия (медь, железо), машиностроения (пушки, снаряды, трактора) Город с 1782 года, ныне 272 тыс. жителей Центр региона: Республика Карелия

Прорубать окно в Европу, озабоченную тогда отнюдь не правами меньшинств, а захватом колоний, желательно и в России, без новейших промышленности и армии было бы очень рискованно — и Пётр I, конечно, это понимал. Мощь армии и в те времена определяла мощь металлургии, возможность отлить достаточно пушек, ядер и пуль, и металлургическим лидером в те годы была Швеция , сквозь владения которой «окно в Европу» и предполагалось прорубать. А грузы могли идти месяцами, и Пётр нашёл оригинальный выход: создать промышленный район вблизи театра военных действий. Из нескольких заводов, основанных на порожистых карельских речках, особое место отводилось Шуйскому, в 1704 переименованному в Петровский — здесь делалась конечная продукция, железные изделия и пушки, тут же отправлявшиеся к Балтийским берегам «грозить шведу».

С окончанием войны надобность в заводе отпала, и большую часть его мощностей перевели на Урал, окончательно его печи погасли в 1736 году. Но — не насовсем: в 1752 здесь стали выплавлять медь, а в 1774 на Онего прибыл шотландский инженер Карл Гаскойн, — строить новый Александровский завод, основным назначением которого стало производство артиллерии и снарядов. Построили на славу: контора и дома начальства (ныне Круглая площадь) глянулись властям молодой Олонецкой губернии настолько, что заводской посёлок стал губернским городом. Ещё здесь была первая в России железная дорога на конной тяге — её фрагменты ныне лежат у заводского музея.

С 1956 года Онежский завод выпускает трактора для лесозаготовок, но со старой площадки в центре города производства вывели на окраину. Однако сохранились внушительные проходные 1880-х годов, дом Гаскойна со старой техникой во дворе, Круглая площадь, собор Александра Невского в заводской слободке… В 1940-56 годах существовала Карело-Финская ССР, и бывший заводской посёлок оказался юридически наравне с Киевом или Ташкентом и выше самого Ленинграда.

Екатеринбург

Основан: 1723, Василий Татищев и Виллим Геннин Отрасль: металлургия (железо) Город с 1781 года, ныне 1412 тыс. жителей Центр региона: Свердловская область

На Урале что ни город, то бывший завод, и амбициозный полуторамиллионый Екатеринбург — не исключение. Именно сюда в 1723 году переехала техника и инженеры из Петрозаводска, и под руководством сменявших друг друга калмыка Татищева и голландца де Геннина строился крупнейший металлургический завод мира. Само название в честь не только покровительницы металлургов Святой Екатерины, но и жены Петра I будущей Екатерины I, говорило о значении этого места: «град Петра» и «град Екатерины» стали флагманами главных императорских проектов — «Окна в Европу» и Горнозаводского Урала.

В 1725 году по дороге сюда застрял обоз с жалованием для рабочих, и во избежание бунта жалование решили отчеканить на месте — так появился Екатеринбургский монетный двор, до 1876 года чеканивший 4/5 всей монеты в России. С 1740-х годов здесь находилась Горная канцелярия, ведавшая заводами от Волги до Алтая . Памятников горнозаводского прошлого в Екатеринбурге очень много, в первую очередь — Плотинка, сквозь которую вот уже почти три века льётся вода. Ниже Плотинки — Исторический сквер со старыми цехами (частью заняты музеем) и глыбами горных пород Урала, заканчивающийся колоритным мостом 1840-х годов. Рядом — заводской госпиталь (1824), а филармония на проспекте Ленина занимает как раз бывшую Горную канцелярию.

Всего на территории Екатеринбурга было три завода той эпохи — ещё Уктусский ниже по Исети и Верх-Исетский выше, ныне работает из них только последний, но зато появились гиганты советский индустрии, в первую очередь «Уралмаш» — «завод заводов», делавший корпуса шахт или прокатные станы. С индустрией прямо или косвенно связано немало зданий, церквей, музеев, и всё это в оправе богатого купеческого города, затем советского индустриального гиганта, затем — постсоветского мегаполиса в важнейшем из федеральных округов.

Пермь

Основан: 1723, Василий Татищев Отрасль: металлургия (медь, железо) Город с 1781 года, ныне 1036 тыс. жителей Центр региона: Пермский край

Хотя современная Пермь вполне индустриальна, от «исходного» Егошихинского завода не осталось практически ничего, разве что Петропавловская церковь (1757) на холме: цеха в устье Егошихи принадлежат железнодорожным мастерским, а основанный Татищевым медеплавильный завод закрылся в 1788 году, когда на месте его посёлка во всю строился новый губернский город.

Однако через горку от Егошихинского с 1736 года работает второй завод — Мотовилихинский, посёлок при котором лишь в 1727 году вошёл в состав Перми, и потому прекрасно сохранил суровый исторический облик уральского заводского посёлка с прокопчёнными избами, над которыми довлеют трубы, холмы и колокольни.

В XIX веке Мотовилихинский завод превратился в одного из крупнейших в России производителей артиллерии, и его цеха разных эпох, в том числе живописные дореволюционные, тянутся вдоль Камы на десяток километров, а во дворе заводского музея можно увидеть его «изделия» от местной Царь-пушки до баллистических ракет и комплексов РСЗО.

Барнаул

Основан: 1739, Акинфий Демидов Отрасль: металлургия (серебро) Город с 1771 года, ныне 636 тыс. жителей Центр региона: Алтайский край

Хотя фамилия Демидовых ассоциируется с Уралом, где им принадлежало до 40 заводов с Нижним Тагилом во главе, с ними связан и Рудный Алтай — уральский «филиал» в Сибири. Хитрый Акинфий Демидов, знатный фальшивомонетчик, искал здесь серебро и основал несколько заводов, получивших в честь завода-первенца название Колыванских. Впрочем, «золотой век» Рудного Алтая наступил в 1747 году, когда заводы перешли в собственность императора и стали снабжать серебром казну. Барнаул носил статус «горного города», то есть подчинялся не губернским властям в Томске , а горному ведомству в Петербурге, и был интеллектуальным центром Сибири с первым театром (1776), вторым музеем (1823) и первой в империи технической библиотекой (1766).

Руководили здесь очень сильные инженеры — скажем, Иван Ползунов , оснастивший в 1762 году Барнаульский завод настоящей паровой машиной (а «изобреталась» она задолго до Ватта не раз, начиная с древнего Рима ), или отец и сын Фроловы, прежде создавшие уникальный рудник в Змеиногорске . Но как и Урал, Рудный Алтай начал сдавать в конце XIX века, причём бесповоротно — в 1890-х годах заводы закрылись, и нынешний Алтайский край известен скорее как сибирская житница.

Однако центр горного города Барнаула — улица Ползунова и «уголок Петербурга» Демидовская площадь — прекрасно сохранился. Горные канцелярия, лаборатория, склад, аптека, госпиталь, училище да церковь рубежа XVIII-XIX веков слагают сердце большого и шумного, донельзя сибирского города. В музее, с 1913 года обитающем в здании горной лаборатории, удивительная коллекция промышленных раритетов, будь то 200-летние рельсы из Змеиногорска или макеты заводов и шахт, сделанные ещё в 1820-е годы. Сохранился и сам давно не действующий завод с классицистическим корпусами, вот только попасть туда можно лишь с экскурсией.

Иваново

Основан: 1746, крестьянин Бутримов (само село известно с 1328 года) Отрасль: текстильная промышленность Город с 1871 года, ныне 409 тыс. жителей Центр региона: Ивановская область

Большинство городов в этой подборке породила тяжёлая промышленность — металлургия, машиностроение. Особняком среди них стоит Иваново — «город невест» или «русский Манчестер», чью область называют ещё Текстильный край. Хотя Текстильный край намного шире и включает например всё Подмосковье , а облик его краснокирпичных городков с громадой фабрики над кварталами многоэтажных рабочих казарм не спутаешь ни с чем. Все они начинались одинаково: какой-нибудь крестьянин, быть может старовер, ставил у себя ткацкие станки и начинал что-то шить на продажу; потом приобщал к этому делу всю деревню, а сам занимался уже торговлей; потом строил близ деревни фабрику, а сам уже был буржуа, меценатом, коллекционером картин.

В начале ХХ века обязательно стачки, в советское время — строительство зданий в стиле конструктивизма и всяких памятников освобождённому пролетариату; в постсоветское — упадок производства и в лучшем случае заселение фабрик офисами. Иваново прошло весь этот путь, только было намного крупнее любого другого текстильного города, но даже сейчас порой оставляет впечатление гипертрофированного села, даром что с многоэтажками, троллейбусами, вузами и ресторанами. Одна из самых запоминающихся черт — полицентризм: несколько старых районов выросли у своих фабрик. Краснокирпичные промзоны, замысловатые дома фабрикантов, шедевры конструктивизма, достойные Москвы , и рядом с ними уголки уездного города, а то и села — таков облик «Русского Манчестера».

Ижевск

Основан: 1760, граф Пётр Шувалов Отрасль: металлургия (железо), машиностроение (артиллерия, стрелковое оружие) Город с 1918 года, ныне 637 тыс. жителей Центр региона: Удмуртская республика

Столица Удмуртии — типичный, в общем-то, уральский город-завод, только очень большой и оживлённый. Но всё в наличии — приземистые цеха у плотины, просторный пруд, классицистический храм Александра Невского на холме, словно благословляющий промзону внизу, да остатки местного «петербургского уголка». Со специализацией Ижевск определился быстро и навсегда — производство стрелкового оружия, уже в начале XIX века завод ежегодно клепал десятки тысяч стволов, а многоэтажный главный корпус с триумфальной колонной вместо шпиля строился как памятник победе над Наполеоном, вернее — вкладу завода в эту победу. При Советах город оружейников (хотя статуса города он до революции не имел, но безусловно был таковым) стал столицей мирной Удмуртии, и с ним после войны была связана жизнь легендарного Михаила Калашникова , наследию которого тут посвящён весьма интересный музей. И в целом, Ижевск — город самобытный и живописный настолько, насколько это вообще может быть применимо к индустриальному гиганту.

Николаев

Основан: 1789, Григорий Потёмкин Отрасль: судостроение Город с 1790 года, ныне 495 тыс. жителей Центр региона: Николаевская область, Украина

Город в устье Южного Буга был и торговым портом, и главной базой Черноморского флота, подменяя разрушенный в 1855 году Севастополь , и научным центром с одной из первых в Российской империи обсерваторией (которая, кстати, хорошо сохранилась), и губернским городом, да и входя в Херсонскую губернию, заметно превосходил сам Херсон . Но всё же с первых лет своей истории Николаев рос как город корабелов, на его верфях строились самые современные военные корабли Российской империи и СССР, вплоть до несостоявшейся серии советских авианосцев — 200-метровые краны их стапеля по сей день видны почти из любой точки города. Ныне Николаевские верфи пребывают в глубоком упадке, и один из его символов — стоящий близ центральной набережной, недостроенный и тихо гниющий крейсер «Украина». Хотя конечно городом-призраком Николаев не назвать — много людей и машин, всякие кафе и магазины, новомодные инсталляции, ухоженные старые домики, в общем жизнь здесь продолжается.

Луганск

Основан: 1795, Карл Гайскойн Отрасль: металлургия (железо), машиностроение (пушки, боеприпасы), Город с 1882 года, ныне 423 тыс. жителей (до начала войны) Центр региона: Луганская народная республика

Самый восточный и самый бедный областной центр Украины, ныне охваченный войной, основал уже знакомый нам Карл Гаскойн как первый металлургический завод на Юге России, и впервые в отечественной промышленности здесь для выплавки использовался кокс, а стало быть — добывался уголь. Луганск стал отправной точкой грандиозного Донецко-Приднепровского промышленного комплекса. Старый завод со временем перешёл на выпуск патронов, а более известный «Лугансктепловоз» основал в 1892 году немец Густав Гартман. В Луганске сохранился небольшой исторический центр на склоне, пара домиков начала XIX века, в одном из которых жил Даль; удивительная гостиница «Москва» 1950-х годов, стиль которой ближе к баженовской «ложной готике» и целых два британских танка времён Первой Мировой из 7 сохранившихся в мире… Что из этого переживёт войну — страшно загадывать.

Донецк

Основан: 1869, Джон Юз Отрасль: металлургия (сталь) Город с 1917 года, ныне 951 тыс. жителей (до начала войны) Центр региона: Донецкая народная республика

Один из потомков Луганска изначально назывался Юзовкой, так как основал его валлийский фабрикант Джон Юз. Типичная в общем история для Донбасса конца XIX века, где заводы в огромном количестве основывались иностранцами, привлечёнными дешевизной труда русских мужиков. Юзовский завод оказался чрезвычайно успешен, выпускал рельсы для стремительно разраставшейся железнодорожной сети Российской империи, и уже к началу ХХ века его посёлок вырос в немаленький город. Он был витриной советской индустриализации, не раз признавался в середине ХХ века самым благоустроенным промышленным городом мира, а в постсоветское время стал на Украине одним из полюсов политической жизни, за что теперь поплатился войной. А в общем-то красивый город: с парадной улицей Артёма, застроенной помпезными советскими домами, над которыми выросло несколько небоскрёбов, с мрачноватым районом бывшей Юзовки за железной дорогой, у завода, где золотой купол храма соседствует с ржавыми домнами, с запоминающимся символом — железной пальмой, которую выковал когда-то рабочий Мерцалов из цельного куска рельса. В Донецке чистые улицы и тяжёлый воздух, а над уютными променадами нависают терриконы и коперы шахт. По крайней мере, таким он был до недавних событий.

Кемерово

Основан: 1912, АО «Копикуз» Отрасль: добыча угля Город с 1918 года, ныне 546 тыс. жителей Центр региона: Кемеровская область