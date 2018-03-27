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Станцию очистки питьевой воды запустили в камчатском селе Крутоберегово
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Станцию очистки питьевой воды запустили в камчатском селе Крутоберегово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. Модульная станция очистки питьевой воды запущена в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района региона, жители которого испытывали трудности с обеспечением качественной питьевой водой, особенно в межсезонный период, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края.
right"В селе Крутоберегово на протяжении ряда лет ощущались трудности с обеспечением жителей качественной питьевой водой. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Копылов, избранный депутатом от Усть-Камчатского района, вместе с руководством района принял решение направить на приобретение необходимого оборудования средства по программе депутатских наказов в размере 900 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, станция установлена на водозаборе в Крутоберегове и начала обеспечивать население водой, соответствующей современным санитарным требованиям. Перед подачей в водопроводные сети вода проходит три стадии очистки.
"Из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на реализацию наказов, которые депутаты получают от избирателей в своих округах. На решение проблем округа каждый депутат заксобрания Камчатки может направить миллион рублей. На что именно будут потрачены средства определяют сами жители на встречах с депутатами. Они выступают с предложениями от трудовых коллективов, общественных организаций, органов местного самоуправления", — сообщил сотрудник пресс-службы.
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