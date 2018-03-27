В Восточном Дегунине проведут акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!»

В центре социальной помощи семье и детям Восточного Дегунина с 27 марта по 27 апреля будет проходить 10-я ежегодная общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Грядут школьные выпускные, на которых каждая девочка хочет выглядеть как принцесса, а каждый юноша — как завидный кавалер, — поделился сотрудник администрации. — Чтобы помочь сделать этот праздник незабываемым для выпускников московских школ из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся на попечении, жители Восточного Дегунина могут пожертвовать красивую одежду в наш центр.

Он добавил, что в центре принимается не только одежда, но и обувь, а также аксессуары.

Пункт сбора находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 26, корпус 1. (мю)