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В Восточном Дегунине проведут акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!»
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В Восточном Дегунине проведут акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре социальной помощи семье и детям Восточного Дегунина с 27 марта по 27 апреля будет проходить 10-я ежегодная общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Грядут школьные выпускные, на которых каждая девочка хочет выглядеть как принцесса, а каждый юноша — как завидный кавалер, — поделился сотрудник администрации. — Чтобы помочь сделать этот праздник незабываемым для выпускников московских школ из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся на попечении, жители Восточного Дегунина могут пожертвовать красивую одежду в наш центр.
Он добавил, что в центре принимается не только одежда, но и обувь, а также аксессуары.
Пункт сбора находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 26, корпус 1. (мю)
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