В Кургане продолжают загадочно исчезать люди

В 1913 — 1914 годах Курган взволновал ряд очень странных и загадочных происшествий, а именно — исчезновение среди белого дня совершенно добропорядочных граждан города.

В декабре 1913 года в газете «Курганский вестник» была опубликована заметка под названием «Загадочное исчезновение», о странном исчезновении учителя одного из Курганских приходских училищ: «За последнее время среди местных педагогов много толков возбуждает довольно загадочное исчезновение преподавателя пятого мужского приходского училища Г. Н. Серебрякова. Г. Н. Серебряков — довольно скромный человек, 44 лет от роду, семейный, имеет двух дочерей и сына — студента, на поприще образования трудится уже 25 лет. Обстоятельства его исчезновения довольно странные: 17 декабря сего года, учитель, как обычно, пришел в училище, а со второго урока, никому ничего не сказав, куда-то ушел. С этого дня о нем ни слуху — ни духу. Тем более это странно, так как при Серебрякове могло оказаться не более 10 рублей денег. Все поиски до сих пор никакого результата не дали».

Курган. н. ХХ в.

Через месяц, в январе 1914 года произошло еще несколько подобных случаев, эта же газета писала: «За последние два месяца в Кургане, при довольно загадочных обстоятельствах, бесследно исчезли три человека: доверенный Кабановского маслодельного завода Я. В. Марамышин, торговец на толкучем рынке Ф. Баранов и учитель пятого приходского училища Г. Н. Серебряков. Все эти лица уже не молоды, имеют известное положение в обществе и ожидать какой-либо выходки с их стороны, весьма трудно. Все они уходили из дома по какому-либо делу и больше не возвращались. До сих пор судьба их совершенно неизвестна».

Если о первых двух гражданах в городе было мало что известно, то учителя Серебрякова знали хорошо, поэтому его исчезновение, очень насторожило горожан.

Началось расследование, опрашивали всех, кто что-либо видел, или слышал по этому делу. Заявление городского техника Иванова о том, что он видел Серебрякова, идущим в Белозерскую волость, было безосновательным, так как приметы шедшего, совершенно не совпадали с приметами Серебрякова.

Странным было еще и то обстоятельство, что все трое в день исчезновения были в пивной «Жигули», находившейся по Скобелевской улице в доме Патракова, где Серебрякова видели в обществе рабочего М., побывавшего уже по какому — то делу в тюрьме. На допросе М. сначала заявил, что что он не знает Серебрякова, и с ним не встречался, но, когда свидетели его уличили, он заявил, что действительно, пил с ним пиво в пивной «Жигули», но, по выходе из пивной, они разошлись по разным направлениям, и он не знает, куда пошел Серебряков. Странным было еще и то обстоятельство, что на другой день после исчезновения Серебрякова, по телефону Туника, этот же рабочий пять раз звонил в телефонную станцию и вызывал одну телефонистку, очень близкую знакомую семейства Серебрякова, но она в это время не дежурила, а потому было неизвестно, для чего рабочий М. ее вызывал. На допросе М. заявил, что он по телефону никакой телефонистки не вызывал, и вообще, по этому делу ничего больше не знает. Никаких прямых доказательств виновности рабочего М. найдено не было, да и самого трупа пропавшего учителя тоже найти не удалось.

Вид Кургана. н. ХХ в.

В феврале 1914 года в Кургане неожиданно пропал еще один человек — крестьянин Федор Шоронов, который в воскресный день пошел в цирк, затем зашел в ту же пивную «Жигули» и домой не вернулся.

Время шло, а поиски пропавших никаких результатов не приносили.

В марте 1914 года газета «Курганский вестник» опубликовала заметку под названием «Вниманию отзывчивых людей», в которой говорилось: «Как уже известно жителям Кургана, перед Рождеством бесследно исчез учитель Г. Н. Серебряков, после него осталась семья, безо всяких средств к существованию и теперь испытывает острую нужду. Наш долг оказать материальную помощь нуждающейся семье Г. Н. Серебрякова, много лет работавшего на пользу города, в качестве народного учителя. Адрес для пожертвований: Центральная улица, дом 10 Меньшикова, Татьяне Филипповне Серебряковой ».

Через месяц за Смолинским поселком, близ Меньщиковской заимки, в навозе, караульным был обнаружен труп мужчины. Убитый был в одном нижнем белье, с признаками насильственной смерти. Это был крестьянин Федор Шоронов.

11 мая 1914 года в газете «Курганский вестник» было напечатано срочное сообщение: «На днях в селе Падеринском был найден труп бесследно исчезнувшего зимой учителя Серебрякова, с признаками насильственной смерти. Но каким образом труп попал туда, где был найден, выяснить не удалось».

Пропавших Марамышина и Баранова найти не удалось. Поиски преступников тоже успехом не увенчались.

Вот такая печальная история.