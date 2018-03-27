В госпрограмму по развитию Дальнего Востока внесут изменения

Показатели ожидаемых результатов при реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского края» изменят, а её финансирование в 2020 году сократят более чем в два раза. Проект соответствующего постановления правительства поддержал Комитет Совета Федерации по федеративному устройству.

«Учитывая необходимость соблюдения принципа приоритетного социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО, Комитет неоднократно отмечал недопустимость сокращения бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий программы», — напомнил председатель Комитета Олег Мельниченко

Общий объём бюджетных ассигнований программы сократится в 2018 году на 1,9 процента — с 20,9 до 20,5 миллиарда рублей, в 2019 году увеличится на 0,1 процента — с 20,5 до 20,6 миллиарда рублей, а в 2020-м сократится на 56,5 процента — с 46,7 до 20,3 миллиарда рублей.

При этом предлагается увеличить показатель количества создаваемых на Дальнем Востоке к 2025 году рабочих мест с 97,8 тысяч до 98,1 тысяч и высокопроизводительных рабочих мест с 15,3 тысяч до 18,26 тысяч.

Также в программу включат раздел о приоритетных направлениях развития Арктической зоны в Дальневосточном федеральном округе.

В отзыве на проект постановления комитет Совфеда обращает внимание на то, что необходимо обеспечить финансирование подпрограммы по поддержке реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе и рассмотреть вопрос о включении в состав программы мероприятий по поддержке муниципальных образований, которые расположены на приграничных территориях.