Ещё
В госпрограмму по развитию Дальнего Востока внесут изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В госпрограмму по развитию Дальнего Востока внесут изменения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Показатели ожидаемых результатов при реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского края» изменят, а её финансирование в 2020 году сократят более чем в два раза. Проект соответствующего постановления правительства поддержал Комитет Совета Федерации по федеративному устройству.
«Учитывая необходимость соблюдения принципа приоритетного социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО, Комитет неоднократно отмечал недопустимость сокращения бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий программы», — напомнил председатель Комитета Олег Мельниченко.
Общий объём бюджетных ассигнований программы сократится в 2018 году на 1,9 процента — с 20,9 до 20,5 миллиарда рублей, в 2019 году увеличится на 0,1 процента — с 20,5 до 20,6 миллиарда рублей, а в 2020-м сократится на 56,5 процента — с 46,7 до 20,3 миллиарда рублей.
При этом предлагается увеличить показатель количества создаваемых на Дальнем Востоке к 2025 году рабочих мест с 97,8 тысяч до 98,1 тысяч и высокопроизводительных рабочих мест с 15,3 тысяч до 18,26 тысяч.
Также в программу включат раздел о приоритетных направлениях развития Арктической зоны в Дальневосточном федеральном округе.
В отзыве на проект постановления комитет Совфеда обращает внимание на то, что необходимо обеспечить финансирование подпрограммы по поддержке реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе и рассмотреть вопрос о включении в состав программы мероприятий по поддержке муниципальных образований, которые расположены на приграничных территориях.
Парламентская газета: последние новости
РАН сможет вносить законодательные инициативы Новое российское топливо для АЭС излечит «фукусимский синдром», считает эксперт Почему дачники оказались крайними
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным53
Еще три страны вышлют российских дипломатов225
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово186
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову266
НАТО приняло меры против российских дипломатов79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение