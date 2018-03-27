В Кемерово обнародованы предварительные списки пропавших без вести и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: 38 и 25 фамилий

Администрация Кемерово , как это и было обещано на семичасовом митинге, на котором присутствовали около 5 тысяч человек, опубликовала на своем официальном

сайте

список пропавших без вести и погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

В списке пропавших — 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны.

В списке погибших, личность которых установлена — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Ранее на митинге родственники пропавших составили свой список пропавших, в который, по предварительным данным, вошли

более 85 фамилий

Официальный список пропавших без вести на 27 марта 2018 года

Не понятна судьба еще двух детей Александра и Ольга Лиллевяли, которые заявляли, что в пожаре потеряли троих дочерей. Младшая из них — пятилетняя Валерия — значится в списке пропавших, а старших дочек — Майи и Ксении, которым было по 11, нет ни в списке пропавших, ни в списке погибших.

Также пока неизвестно, куда пропала из вчерашних списков погибших Ушакова Лиза.

Официальный список погибших, чьи личности установлены по состоянию на 27 марта 2018 года