Валерий Радаев проверил строительство аэропорта в Саратове

Губернатор Саратовской области 27 марта осмотрел ход строительства Северного автодорожного подхода к новому аэропорту.

Напомним, общая протяжённость автодороги составит 9,3 км. Готовность объекта к настоящему моменту оценивается на 52,5%. Уточняется, что строительные работы ведутся по плану, без отставания. Об этом интернет-издание «Новости Саратова» проинформировали в пресс-службе губернатора.

В настоящий момент полностью заготовлены инертные материалы на всю протяжённость дороги. Также смонтирована водопропускная труба для пропуска весеннего половодья.

Планируется, что летом 2018 года строительство первого этапа дороги будет завершено. Все работы по возведению аэропорта, получившего название «Гагарин» в ходе народного голосования, должны завершиться в конце сентября 2018 года.